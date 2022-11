Újságírói kérdésre elárulta, válogatottbeli pályafutásának csúcspontja a 2016-os Európa-bajnokságon a végső győztes portugálok ellen 3-3-mal végződött csoportmérkőzésen lőtt két gólja volt: "A saját generációnknak és az idősebb generációknak is tudtunk adni azzal, hogy kijutottunk a tornára, ahol a világ egyik legjobb csapatának sikerült két gólt lőnöm. Szerintem ezt semmi sem überelheti" - mondta Dzsudzsák, hozzátéve, hogy a mélypont nem sokkal ezután az Andorrában elszenvedett világbajnoki selejtezős vereség volt. "Ugyanakkor ezt sem törölném ki az emlékeim közül, ugyanis a magyar labdarúgás is sokat tanult és én is ebből a kudarcból. Erősebb lettem, a csapat és a szurkolók előtt is előreléptem azzal, amikor ott kiálltam nyilatkozni a vereség után."

Dzsudzsák - aki körülbelül 600 jegyet vásárolt már a mérkőzésre, csak a szülőfalujából 210-en érkeznek majd a fővárosba - elárulta, egyelőre még nem volt arról szó, mennyit játszik vasárnap a Puskás Arénában. Mindenesetre felszabadult játékot vár a csapattól, ő maga pedig szeretne tisztes helytállással, szép eredménnyel búcsúzni, függetlenül attól, hogy esetleg a kapuba talál-e. Az MTI érdeklődésére hozzátette, a mérkőzés lefújását követően búcsúzik majd el a közönségtől.

Ugyancsak újságírói kérdésre a felvetődő negatív kritikákat illetően azt mondta, tisztában van azzal, "nincs olyan, hogy mindig süt a nap", ugyanakkor véleménye szerint 108 válogatott mérkőzést senki sem kap ajándékba.

Dzsudzsák Balázs beszélt utódjáról, Szoboszlai Dominikról is, aki csütörtökön a Luxemburgban lejátszott felkészülési mérkőzésen a csapatkapitányi karszalagot viselte: "Illik rá ez a feladattkör, generációja legkarakteresebb játékosa, akinek szüksége van erre a lépésre ahhoz, hogy elérje, amit jósolnak neki. Próbáltam neki mindig átadni azt, amit itt tenni kell."

Dzsudzsák 2007. július 2-án Görögországban mutatkozott be a válogatottban, most pedig a görögök ellen búcsúzik. Mint mondta, ez keretbe foglalja pályafutását a nemzeti csapatban, a közben lezajlott időszak pedig jól mutatja, milyen fejlődésen ment keresztül az együttes, amely az elején még "gyerekcipőben" járt, amit többek között az is mutat, hogy akkor átszállással utaztak a találkozóra.

Dzsudzsák Balázs egyedüli rekorderként búcsúzik

Marco Rossi szövetségi kapitány ígérete szerint a debreceni játékos kezdőként és csapatkapitányként öltheti magára utoljára a címeres mezt.

A nemzeti együttes a csütörtöki, luxemburgi 2-2-es döntetlen után minden bizonnyal javítani szeretne, hogy szépen búcsúztassa a 35 éves futballistát és persze a 2022-es esztendőt. Amely remekül sikerült, tekintve, hogy a Nemzetek Ligája élvonalában végig harcban volt a csapat a csoportgyőzelemért egy olyan négyesben, ahol az Európa-bajnok és végül első olaszokkal, az Eb-ezüstérmes angolokkal, valamint a németekkel kellett felvenni a versenyt.

Dzsudzsák válogatottbeli pályafutását tökéletes keretbe foglalja a görögök elleni összecsapás, mivel 2007 júniusában éppen a dél-európai ország vendégeként Eb-selejtezőn debütált.

Szűk egy évvel később pedig az első gólját is a görögök ellen szerezte Budapesten, így a szép lezáráshoz csak egy gól hiányzik számára. Erre lesz is esélye, mivel az új csapatkapitány, Szoboszlai Dominik szerint a szabadrúgások és az esetleges 11-esek majd Dzsudzsákot illetik, aki eddig 21-szer volt eredményes a válogatottban.

Az olasz szakvezető számára viszont vélhetően fontosabb, hogy megtalálja a megfelelő megoldást a középcsatár posztjára. Szalai Ádám visszavonulása után Ádám Martin kezdett Luxemburgban, de Rossi szerint nincs olyan fizikális állapotban, hogy végigjátsszon egy összecsapást, a helyére csereként beállt Németh András 20 esztendősen góllal mutatkozott be a válogatottban. A görög csapat nagyobb játékerőt képvisel a luxemburginál, így ez még jobb és hasznosabb teszt lesz a csatárok számára.

Amiben javulni kell a luxemburgi meccshez képest a jó eredmény eléréséhez, az a nagyobb koncentráció és pontosság, ugyanis az eladott labdák nemcsak komoly lehetőségeket teremtettek az ellenfélnek, hanem gólt is eredményeztek.

A magyar-görög barátságos mérkőzés vasárnap 20.15-kor az olasz Daniele Chiffi sípjelére kezdődik a Puskás Arénában. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.