Pekler az újabb átállásnál már a harmadik volt 207 körrel, csak a két norvég klasszis, Simon Colstad Claussen (209 kör) és Hegg (207,1 kör) állt előtte. Az álló lövészetben viszont joggal bízhatott a magyar tábor, mivel a 23 éves puskás ebben a legjobbak közé tartozik a világon, amit már az alapversenyben is bizonyított. Ebben a testhelyzetben ötven méterre lőni embert próbáló feladat és ez az eredményeken is látszott, mert a döntős csarnokban uralkodó meleggel is küzdő sportolók rengeteg kilencest, nyolcast produkáltak, a "szórása" szinte mindenkinek nagy volt. A kivételt Jiri Privratsky és Pekler jelentette. A cseh 51,7 és 50,9 körös sorozatokat lőtt, míg a magyar 50,7 és 51 kört, amitől a többiek messze elmaradtak. Így pedig 30 lövés után – amikor a hetedik és a nyolcadik kiesett – már Pekler állt az élen, három tizedkör előnnyel Privratsky előtt, a norvég lövők viszont hátra csúsztak.