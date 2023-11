A beszélgetés során Marco Rossi elmondta,

Magyarországon teljesen más edző lett belőle, de ez valahol természetes is, hiszen mint minden más mesterségben, itt is folyamatosan fejlődni, tanulni kell.

Hozzátette, ő nem tartozik az innovatív edzők közé, sokkal inkább, mint egy "szabó" az adott játékosanyagból próbálja meg kihozni a lehető legtöbbet, de emellett természetesen az "újítók" taktikai újdonságait is folyamatosan felhasználja a munkája során.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya (b) a róla szóló könyv bemutatóján egy budapesti étteremben 2023. november 20-án. Mellette Ch. Gáll András, a könyv szerzője

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Marco Rossi elárulta, hogy edzői pályafutása legjobb mérkőzésének az angolok ellen idegenben 4-0-s sikerrel zárult találkozót tartja, míg a legemlékezetesebb pillanatnak a múlt csütörtöki, bulgáriai 2-2-es végeredmény kialakulását nevezte.

"Bulgáriában az a stressz, amit az utolsó húsz percben éreztem, az olyan volt, hogy a gyengébb idegzetűeknek nem is igazán ajánlom. Viszont az egyenlítő gólnál olyan felszabadító érzés kerített hatalmába, amilyet korábban még sohasem tapasztaltam" - mondta Marco Rossi a szófiai találkozóról, melyen a magyarok a 97. percben egy öngóllal egyenlítettek és harcoltak ki egyúttal az Európa-bajnoki részvételt. A tréner megjegyezte, ezek mellett legalább ugyanilyen büszke a tavaly szeptember óta tartó veretlenségi sorozatra is.

A kapitány elárulta,

az elmúlt időszakban gyakorlatilag minden fontosabb bajnokságból kapott ajánlatot, az egyetlen kivétel szülőhazája, Olaszország, ahol véleménye szerint kissé tiszteletlenül úgy állnak a külföldön dolgozó olasz szakemberekhez, hogy "biztos nem voltak elég jók ahhoz, hogy itt dolgozzanak".

"Nagyon elégedett és boldog vagyok, amiért Magyarországon dolgozhatok, és remélem, olyan sikereink lesznek a jövőben is, mint most" - fogalmazott a szövetségi kapitány, akit szerint a most befejeződött selejtezősorozat tanulsága, hogy jobban kell "olvasniuk a játékot mérkőzések közben".