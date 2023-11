"Úgy gondolom, hasonló lesz a holnapi meccs is olyan tekintetben, hogy mindkét csapatnak megvannak a lehetőségei arra, hogy alkalmazkodjon az ellenfélhez. Számunkra a legfontosabb, hogy ilyen esetben akár formációt váltsunk, akár a védekezésen változtassunk" - fogalmazott a tréner.

Hangsúlyozta,

egyrészt 95 percig kell majd összpontosítaniuk, másrészt nagyon fontosak lesznek az apró részletek, például a szögletek, a szabadrúgások, illetve a második labdák is döntő jelentőségűek lehetnek.

Stankovic elárulta, játékosai közül csak Varga Barnabásra nem számíthat sérülés miatt, a többiek készen állnak, és ez nagyon jó lehetőségeket kínál számára.

Sigér Dávid felidézte, hogy a belgiumi találkozón mindkét csapatnak voltak helyzetei, de "olyan nagyon sokat" nem forogtak veszélyben a kapuk, elsősorban a biztonság volt a fontos, bár magasan húzták meg a védelmi vonalat.

"Látjuk, hogyan alakultak az eredmények a csoportban. Féltávhoz értünk, és nagyon izgalmas, ahogy nekiindulunk a második felének. Az eddigi mérkőzéseken az rajzolódott ki, hogy ezen a meccsen is nagyon fontos lesz, ki mennyi pontot szerez. Sorsdöntő lehet annak kapcsán, ki örülhet majd a végelszámolásánál" - vélekedett.

A középpályás szerint inkább egy találat dönthet csütörtökön, nem számít gólgazdag találkozóra.

Hozzáfűzte, kisebb izomfáradtsága már a múlté, vasárnap is keretben volt, és be is állt a Kecskeméten 2-1-re elveszített bajnoki mérkőzésen, és fizikálisan teljesen jól érezte magát a pályán.

A Genk edzője szerint maximális koncentrációra lesz szükség a Ferencváros ellen

A Genk edzője szerint hibátlan teljesítményre lesz szüksége együttesének ahhoz, hogy begyűjtse a három pontot a Ferencváros otthonában csütörtökön a labdarúgó Konferencia-liga csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában.

Wouter Vrancken vezetőedzõ a belga KRC Genk labdarúgócsapatának sajtótájékoztatóján a Groupama Arénában 2023. november 8-án. A csapat a következő napon a Ferencváros vendégeként lép pályára a Konferencia-liga csoportkörének negyedik fordulójában

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Wouter Vrancken a találkozót felvezető szerdai sajtótájékoztatón elárulta, a Royal Antwerp otthonában elszenvedett hétvégi bajnoki vereség során jól kezdtek, de két nagy hiba elég volt ahhoz, hogy korán kétgólos hátrányba kerüljenek, onnantól pedig futniuk kellett az eredmény után.

Egy-egy mérkőzés apróságokon múlik, ezért holnap nem szabad hibáznunk, százszázalékos koncentrációra lesz szükségünk minden döntésünknél

– fogalmazott a tréner, aki szerint elképzelhető, hogy a Ferencváros hazai környezetben többet próbál majd támadni, mint a genki 0-0 alkalmával.

Nekünk készen kell állnunk arra, hogy megakadályozzuk ezeket, elől pedig fel kell törnünk a védekezésüket

– fogalmazott a Genk vezetőedzője. Külön említést tett Dejan Stankovicról, az FTC edzőjéről, aki véleménye szerint bizonyította, milyen kiváló edző, hiszen ilyen rövid időn belül is látszik már a "keze nyoma" a csapaton.

A sajtótájékoztatón a belga csapat játékosai közül Joseph Paintsil válaszolt az újságírók kérdéseire. A ghánai csatár a 2017/18-as szezonban a Ferencvárost erősítette, és 27 meccsen tíz gólt szerzett.

Nagyon jó érzés újra itt lenni, sose felejtem el, milyen volt először ebben a stadionban. A futballban előfordul, hogy az ember a korábbi csapata ellen lép pályára, nagyon jó emlékeim vannak Budapestről

– nyilatkozott Paintsil, majd hozzátette, felkészítette már csapattársait arra, milyen fantasztikus hangulat várható a Groupama Arénában, ugyanakkor otthon is futballoztak már hasonló közegben, így csak a saját játékukra kell koncentrálniuk.

A 18.45-kor kezdődő összecsapáson – amelyet az M4 Sport közvetít – várhatóan telt ház fogadja majd a csapatokat, akik a fehérorosz Alekszej Kulbakov sípjelére kezdik a játékot.