Az Olimpiakosz az Európa-ligából csúszott át az Ekl-be, miután a West Ham Unitedet és a Sallai Rolanddal felálló Freiburgot sem tudta megszorítani az őszi csoportkörben. A magyar válogatott támadója gólt is szerzett a görögök ellen az első fordulóban. A bajnokságban sem fut a szekér: a görög rekordbajnok Olimpiakosz csak a negyedik helyen áll, lemaradva a három legnagyobb riválisa, a PAOK, a Panathinaikosz és az AEK Athén mögött.

Az UEFA Európa Liga A-csoportjának labdarúgó-mérkőzésén, az SC Freiburg és az Olympiakosz FC között a németországi Freiburgban november 30-án

Fotó: Thomas Kienzle / Forrás: AFP

Európa-liga győztes edző a görög csapat élén

Az viszont jelentősen megnehezíti a Ferencváros felkészülését, hogy azt a José Luis Mendilibart nevezték ki a görög csapat élére, aki éppen a csütörtöki összecsapáson debütál majd a piros-fehérek kispadján. Az új edző elképzeléseiről ugyanis még semmit nem lehet tudni, azaz hogy milyen taktikai, szerkezeti és személyi változások várhatóak a görögöknél. A spanyol tréner tavaly márciusban került a Sevillához, amelyet aztán az Európa-ligában vezetett végső diadalra a José Mourinho-féle AS Roma ellen, éppen Budapesten. Az andalúziai csapat történelmet írt a magyar fővárosban mivel rekordot jelentő, hetedik alkalommal hódította el a trófeát – írta meg az Origo.

José Luis Mendilibar a labdarúgó Európa-liga döntőjében játszott Sevilla-AS Roma mérkőzésen a budapesti Puskás Arénában 2023. május 31-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A télen nyolc labdarúgót igazolt az Olimpiakosz, de az Konferencia-liga keretbe csak hármat nevezhetett be közülük: így például a Portótól elcsábított tavalyi portugál gólkirályjelölt, a tízmillió eurót érő Fran Navarro kimaradt. Ellenben ugyancsak

a Portótól érkezett a 14 millió eurós David Carmo, a Bragától André Horta, a Benficától pedig Chiquinho, akik már pályára léphetnek a Fradi elleni meccsen.

Ami a húzóembereket illeti: a montenegrói csatár, Sztevan Jovetics többek közt a Fiorentinát és a Manchester Cityt is megjárta. Vicente Iborra háromszoros El-győztes a Sevillával, Konsztandínosz Fortúnisz pedig 56-szoros görög válogatott. Azért a Ferencváros sem kell félteni a párharc első felvonása előtt.

Hatodszor az Olimpiakosz ellen

A zöld-fehérek nemcsak a góllövőlista éllovasának, Varga Barnabásnak a visszatérésével erősödtek a tavaszi folytatásra, hanem új játékosok igazolásával is, akik közül az elefántcsontparti középpályás, Habib Maiga és a bosnyák csatár, Kenan Kodro is bevethető a harmadik számú európai kupasorozatban. A két klub keretének értéke között azonban így is jelentős a különbség, az Olimpiakoszé dupla annyit ér a szakértők szerint.

A Ferencvárosnak ez lesz a hatodik párharca görög ellenféllel szemben, az Olimpiakoszról kellemes emlékeket őrizhet, mert 1996-ban elbúcsúztatta az UEFA Kupa első fordulójában, miután 3-1-es hazai sikerét követően idegenben 2-2-es döntetlent ért el

– írta meg a Magyar Nemzet.

Dejan Stankovic vezetőedző(középen) a Ferencváros labdarúgócsapatának edzésén az FTC-MVM Sportközpontban 2023. november 8-án

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Konferencialiga, a nyolcaddöntőbe jutásért, első meccs, csütörtök:

Olimpiakosz–Ferencváros 18.45