Az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott kedden este 2-1-es vereséget szenvedett Írország ellen a dublini Aviva Stadionban. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese hiába játszott nagy fölényben, az írek kapusbravúrjainak is köszönhetően megszakadt a magyar csapat tizennégy meccses veretlenségi sorozata – derült ki az Origo oldaláról. Marco Rossi szerint meg kellett volna tartaniuk a döntetlent Lang Ádám gólja után.

Gulácsi Péter kapus (b), Willi Orbán (b2) és Lang Ádám (j), valamint az ír Shane Duffy

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Nem kell a kardjukba dőlniük

Két enyhén szólva is elkerülhető gólt kapva vereséget szenvedett a magyar válogatott Dublinban. A bosszantó tény az, hogy végig jobban játszott Marco Rossi csapata a lanyha iramú, barátságos találkozón. Az első találat előtt Willi Orbán és Lang Ádám hibázott nagyot, utána az utóbbi egyenlített, majd a második félidő hosszabbításában szöglet után Kleinheisler László eladta a labdát, az írek kapura fordultak, és mert senki sem maradt hátul biztosítani, a labdát szabadon rávezetve a csereként a szünetben beállt Dibusz Dénesre, megszerezték a győztes gólt – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A bekapott gólnál jobban kellett volna helyezkednem. Szerintem jól működött a játékunk néhány technikai hiba ellenére is, többet birtokoltuk a játékot, nem éreztem, hogy az írek nagyobb veszélyt jelentenének. A fegyelmezetlenség és szervezetlenség miatt kaptuk a második gólt. Most sajnos veszítettünk, de nem kell a kardunkba dőlnünk

– árulta el az egyenlítő gólt szerző Lang Ádám, aki tavasszal sérülés miatt nem léphetett pályára a ciprusi klubjában, így fizikailag még van lemaradása. Rossi kiemelte, hogy több játékos sem volt teljesen rendben fizikailag: Lang Ádám mellett Loic Nego is ezért jött le. Ám amikor Dárdai Márton is jelezte, hogy fájdalmai vannak, őt már nem lehetett lehozni a pályáról – írta meg a Magyar Nemzet. A szövetségi kapitány az idény hajrájában a Liverpool kezdőjéből kiszoruló Szoboszlai Dominik írek elleni teljesítményét is minősítette a lefújás után.