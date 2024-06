„Ez a fiatalabb közönség ugyanazt a lelkesedést és megértést mutatja az utcai sportágak iránt, mint az idősebbek mutattak tavaly az atlétika iránt a világbajnokságon. A magyarok lelkesedése a sport iránt, függetlenül attól, hogy éppen abban a sportágban mennyire vagyunk erősek, nagyon átjön itt a Ludovika Campuson is.”

A magyarok nyitottak a feltörekvő sportágak felé

Fürjes Balázs szerint az egyik tanulsága ennek a rendezvénynek, hogy miközben meg kell őrizni az eredményességet a hagyományos magyar sikersportágakban, mindezt ki kell egészíteni azzal, hogy a magyarok nyitnak az olimpia programján feltörekvő sportágak felé. Erősíteni kell a megbecsülésüket, a támogatásukat, több lehetőséget kell kapniuk és ki kell építeni ezekben a sportágakban is a nemzetközi versenyzéshez szükséges szabadtéri és fedett infrastruktúrát. Ez egy olyan adósság, amit a következő években rendezni kell.

Óriási lehetőség a magyar versenyzőknek, hogy részt vehettek a sanghaji és a budapesti állomáson is, mivel megízlelték az olimpia és a nemzetközi élmezőny ízét, hogy milyen velük versenyezni és mennyivel vannak még esetleg előttük, valamint ez egy óriási inspiráció a magyar sportági közösségeknek és fiatal versenyzőinek. Meglátjuk, hogy sikerül-e nekik Párizs, de Szarvák Csenge és Tusnády Nimród az életkorukból adódóan akár a következő olimpiákon is ott lehetnek

– mondta Fürjes Balázs, aki előadását a versenyre berendezett Ludovika Campusról készített drónfelvétel bemutatásával zárta.

Szombaton három magyar is megméreti magát, Kempf Zoltán a BMX freestyle 12 fős döntőjében vesz részt, majd a breaktáncosoknál Szarvák Csenge (B-girl Csenge) és Lobontiu Menotti Noris (Noris by Nature) is bemutatkozik.