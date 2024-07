A Ferencváros labdarúgócsapata lejátszotta az utolsó felkészülési meccsét Ausztriában. A Fradi új vezetőedzője, a holland Pascal Jansen az új igazolások mellett minden olyan játékosnak bizalmat szavazott a nyári közös munka alatt, akiket a furcsán távozó Dejan Sztankovics kitett az első keretből. Az angol West Ham United ellen most a kegyvesztettek bizonyították, hogy hiba volt lemondani róluk.

A Ferencváros négy veretlen edzőmérkőzés után az angol élvonalban szereplő West Ham United elleni meccsel zárta az ausztriai edzőtábort – írt meg korábban az Origo. A 2022/2023-as idényben Konferencia-liga-győztes angol csapat kezdőjében olyan sztárok kaptak helyet, mint az 57-szeres lengyel válogatott kapus, Lukasz Fábiaszki, a korábbi angol válogatott balhátvéd, Aaron Cresswell, vagy a Premier League legjobb szabadrúgáslövője, James Ward-Prowse.

Jansen új esélyt adott

A zöld-fehérek már a szünetben kétgólos előnyben voltak, ám az angol sztárcsapat a második félidőben előbb szépített, majd az utolsó pillanatban egyenlített, így 2–2-es döntetlen lett a vége. A nyár elején érkezett holland edző, Pascal Jansen a csapat két ausztriai edzőtáborában a korábbi edző, Dejan Sztankovics által kiebrudaltaknak is lehetőséget adott. Nyugodtan kijelenthetjük, Jansennek volt igaza, ugyanis pontosan érezte, jó játékosokról van szó, akik igenis hasznára lehetnek a csapatnak. Ha nagyon szigorúan vesszük, a nyáron játszott edzőmeccseken a szerb szakember által korábban még hátrasorolt játékosok rúgták a zöld-fehérek összes gólját – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. Ékes példa a horvát Istra ellen duplázó, majd a 2023-as Konferencia-liga-győztes West Hamnek is betaláló Alekszandar Pesics, aki a súlyos sérülése miatt hónapokra kidőlt Varga Barnabást is képes lehet pótolni a középcsatár poszton.