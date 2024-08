Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke beszédében kiemelte:

Czibor Zoltán az Aranycsapat zseniális, öntörvényű játékosa volt.

Bár Kaposváron született, élete szorosan kötődött Komáromhoz: itt kezdődött fordulatos labdarúgó-karrierje, majd a nemzetközi sikerek után, a rendszerváltást követően 1990-ben visszatért a városba, ahol klubot alapított, és 1997-ben bekövetkezett haláláig ott élt. Hozzátette:

ő volt az Aranycsapat leghazafiasabb játékosa, akit a hatalom megpróbált beszervezni, de ő soha, semmilyen terhelő információt nem adott a csapattársairól.

Lomnici kitért arra is, hogy az Aranycsapatból Czibor volt az egyetlen, aki ténylegesen felvette a kapcsolatot az 1956-os forradalmárokkal, nemzeti érzelmei miatt külföldre emigrált, majd a Barcelona játékosaként is bizonyította, hogy nemzetközi mércével mérve is a legkiválóbb labdarúgók egyike volt. Felidézte, hogy a „rongylábúnak” becézett balszélső részese volt az Aranycsapat legnagyobb sikereinek, az olimpiai bajnoki cím megszerzésének, a világbajnoki ezüstéremnek, az Európa-kupa-győzelemnek, és játszott az Évszázad mérkőzésén Londonban is. Hozzáfűzte,