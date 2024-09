A zöld-fehérek négy találkozóval a hátuk mögött százszázalékosak, ezzel pedig a tabella élére ugrottak az OTP Bank Ligában.

Nagy lendülettel kezdett a Ferencváros, amely egy remek szögletkombinációnak köszönhetően a zöld-fehérben debütáló Gartenmann góljával már a 18. percben megszerezte a vezetést. A hazaiak jelentős fölényben futballoztak sokáig, a Nyíregyháza játéka azonban a szünetet megelőző tíz percben megélénkült és több veszélyes lehetősége is volt, Dibusznak egyszer hatalmas bravúrt is be kellett mutatnia.

A térfélcserét követően újra a válogatott kapusnak köszönhetően őrizte meg kapott gól nélküli mérlegét a bajnokcsapat, amely nem sokkal később egy kezezésért megítélt büntetővel, a legutóbbi két szezon gólkirálya, Varga Barnabásnak az idénybeli első góljával megduplázta előnyét. Hat perccel később megszakadt az FTC nagy sorozata, Kovácsréti találatát egy óriási hazai védelmi hiba előzte meg.