Amerikai bajnokság 42 perce

Gazdag Dániel harcban áll a gólkirályi címért az MLS-ben (videó)

A rájátszásért harcoló Philadelphia Union legutóbbi két meccsén a magyar válogatott Gazdag Dániel három gólt szerzett, összességében pedig már tizenhétnél jár az MLS-idényben. A magyar labdarúgónak egy életre szóló élményben is része lehetett, hiszen pár hete megkapta Lionel Messi aláírt mezét is. Gazdag a magyar válogatottról és az Amerikában nyilvános futballistafizetésekről is mesélt, és nem tartja kizártnak, hogy hosszabb távon is a tengerentúlon marad.

MW MW

Gazdag Dániel a Philadelphia Union játékosaként a Subaru Parkban 2023. április 22-én Chesterben, Pennsylvaniában Forrás: Getty Images via AFP Fotó: Tim Nwachukwu

Gazdag Dániel a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre egy kisebb sérülés miatt nem tudott hazautazni Marco Rossi hívására a magyar válogatotthoz, de amerikai klubjában továbbra is kiváló formában játszik. A Philadelphia Union legutóbbi bajnokiján két gólt szerzett a D.C. United ellen , előtte pedig a New York City kapuját is bevette, így már 17 gólja van az idényben, amivel harcban van a gólkirályi címért. Húsz gól felett zárna Jelenleg csak a korábbi Liverpool-csatár, Christian Benteke előzi meg két találattal a magyar játékost, aki ugyanannyi gólt számlál, mint Luis Suárez és hárommal többet, mint Lionel Messi – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról. – Kimondott célom nincsen a gólszámot illetően, persze jó lenne újra húsz fölé jutni, mint 2022-ben. Még négy meccs van hátra az alapszakaszból, meglátjuk, mennyi lesz a vége – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Gazdag Dániel, akit az egyéni számai helyett most jobban foglalkoztat az, hogy a csapatával bejusson a rájátszásba. – Őszintén ki kell mondani, hogy csapatszinten rosszabbul teljesítettünk, mint amit előzetesen vártunk magunktól. Az utóbbi mérkőzésekre már kezdtünk összeállni, de ha nem jönne össze a rájátszás, azt mindannyian kudarcként élnénk meg a klubnál – mondta el önkritikusan a magyar játékos. – Ha bejutunk a playoffba, ott feledtethetjük a korábbi gyengélkedést, szóval most még nehéz lenne értékelni az évet. A legutóbbi két meccsen közvetlen riválisok ellen nyertünk négy-négy góllal, és az ezeken mutatott játékunk alapján ott lenne a helyünk a folytatásban – nyilatkozta Gazdag. Elképzelhető, hogy ha a Philadelphia bejut a rájátszásba, az első körben rögtön a Lionel Messi nevével fémjelzett Inter Miamival kerülne szembe, az argentin világsztár egy különleges ajándékot is adott a magyar játékosnak a legutóbbi összecsapásukon. Megkapta Messi mezét Két hete a Philadelphia 3-1-re kikapott a Miamitól, Messi két góllal és egy gólpasszal nehezítette meg a dolgukat. – Az Inter Miami kiemelkedik a mezőnyből, ezt a pontjai is alátámasztják. Messi mellett volt Barcelona-sztárok futballoznak ott, mint Sergio Busquets, Luis Suárez és Jordi Alba, de rajtuk kívül is jó játékosaik vannak – fejtette ki Gazdag Dániel, aki két hete megszerezte Messi aláírt mezét az egymás elleni mérkőzés után.

– Amikor tavaly először játszottunk egymás ellen, megöleltük egymást, de a mezét akkor már másnak ígérte oda, most viszont sikerült kapnom tőle egyet – mesélte a magyar válogatott támadó. – Ha nem is azt, amit a meccsen viselt, de az egyik cseremezét igen. A meccs után az öltözőfolyosón váltottunk néhány szót, akkor kértem el a mezét, ő meg később kiküldött egyet aláírva nekem az egyik csapattaggal. Gyerekkorom óta Barcelona-drukker vagyok, nagy becsben fogom tartani. A játék hevében hajlamos elfelejteni az ember, hogy Messi az ellenfél, de előtte és utána azért belegondolok, hogy a valaha volt egyik legnagyobb futballistával egy pályán lehettem. Ez a mez örökre emlékeztet majd erre az érzésre – mondta el lelkendezve Gazdag Dániel. A válogatott játékosnak eleinte furcsa volt, hogy nyilvánosak a fizetések a tengerentúlon. – Szerintem valahol motiváló is lehet, hogy ismertek a bérek, például egy utánpótlás-játékos előtt reális cél lehet, hogy ennyit vagy annyit kaphat, ha beverekszi magát a profikeretbe – árulta el Gazdag, aki el tudja képzelni, hogy hosszabb távon is Amerikában marad a családjával.

