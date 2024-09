Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöke úgy fogalmazott, a szervezet minden szükséges támogatást megad ahhoz, hogy a versenyek megvalósulhassanak jövőre.

A magyar gyorsasági motorsport már sokat bizonyított nemzetközi vonalon is, de a sportág életében egy világesemény ideérkezése minden alkalommal komoly motiváció, és az utánpótlást is más alapokra tudja helyezni

– jelentette ki.

A sajtótájékoztató végén Talmácsi Gábor, a 125 köbcentiméter (most Moto3) 2007-es világbajnoka mutatta be a pályát és a tervezett módosításokat, valamint azt mondta, a 2-es és a 10-es kanyar közötti szakaszon terveznek mobil lelátókat építeni, így akár napi 40 ezer, vagy valamivel több néző is a helyszínen élvezheti a versenyeket.

„A MotoGP kategória motorjaival az előzetes számítások szerint nagyjából 1:35-1:40 perces köridőt lehet majd elérni a pályán, ennek értelmében akár 30 körös is lehet egy futam, ami azért nagy öröm, mert így a szurkolók hosszabb ideig élvezhetik a pályán zajló akciót”

– fejtette ki Talmácsi.