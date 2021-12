Hatévesen már énekelt, tizenhét évesen pedig már zekekarral lépett fel Czerovszky Henriett. Az énekesnő a kilencvenes években volt a csúcson: musicalszínésznőként dolgozott, énekelt a Rapülőkben és Charlie-val is, de a Meseautó című magyar klasszikus remake-jében és a Csinibabában is hallhattuk a hangját, utóbbi filmben Heni énekelte a Különös éjszaka volt című számot. Sőt, akkor is őt hallgattuk, amikor azt gondoltuk, hogy va­­laki más énekel: a Soho Party, a 4 F-Club és az UFO együttes is Heni hangját használta a számaikban a saját énekesnői helyett.

Nagytőkén megtalálta a rég keresett lelki békét.

Fotó: Majzik Attila