Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére Adj esélyt! címmel, Hauber Zsolt zeneszerző komponálásában közlekedésbiztonsági klip készült.

A klip története szerint egy család szépen induló napja tragédiával végződik egy felelőtlen sofőr miatt. A zene, a szöveg és a képi világ is azt üzeni, hogy a közlekedés során figyeljünk oda másokra is, mert felelősséggel tartozunk a többi közlekedőért is az utakon, tetteinknek súlyos következményei lehetnek.

Felelősségteljes viselkedéssel, a szabályok betartásával adjon esélyt, hogy kevesebben veszítsék életüket közlekedési balesetben!

… hogy mindenki hazaérjen!