Októbere elején tíz táncpár vágott neki a Dancing with the stars legújabb szériájának, hogy bebizonyítsa, ők rázzák a legjobban. A profi táncosok és hírességek vegyes párosai között idén is feltűnt Hegyes Berci, a szentesi táncos partnere Csobot Adél színész- és énekesnő volt. Hetek kitartó munkájával összecsiszolódtak, a döntőben pedig hatalmasat táncolva hozták el az első helyet.

Jó barátok is lettek

Berci és Adél nemcsak a parketten értették meg jól egymást, a műsoron kívül is összebarátkoztak.

– Egy klassz barátot ismertem meg Adélban, belopta magát a szívembe. Remélem a köztünk kialakult barátság később is megmarad – beszélt partneréről a versenytáncos. – Nagyon jó a munkamorálja, jó a mentalitása, megvan benne a kellő akaraterő és a kitartás. Jó volt együtt dolgozni vele. Keményen dolgozott a próbákon, így mindig a legjobbat tudtuk kihozni magunkból – tette hozzá Hegyes Berci.

Sok lemondással járt

Mint a táncos elmondta, a műsor végére sok fáradtságos hétvégén voltak túl. – Sok lemondással járt a felkészülés, megterhelő volt, de ezt a munkát bele kellett tenni – fogalmazott Hegyes Berci.

– Adél más volt, mint az eddigi partnereim, teljesen átadta magát ennek a dolognak és nagyon fogékony volt arra, amit tanítottam. Jól működött köztünk a tanár-diák viszony, színésznőként el tudta játszani azokat a szerepeket, amiket a táncok megköveteltek: hogy hogyan legyen romantikus vagy éppen szenvedélyes – beszélt a közös munkáról a táncos.

A bizalom volt a titok

A döntőben végül egy nagyon izgalmas produkcióval léptek színpadra, ami meghozta számukra a sikert.

– Elképesztő öröm volt ez az egész, amit átéltünk. Talán az lehetett a sikerünk titka, hogy maximálisan megbíztunk egymásban: Adél a tudásomban, én pedig a tehetségében és a képességében. Ha egy pillanatra elbizonytalanodtunk, mindig ott volt a másik, hogy támogasson – mondta el Hegyes Berci.

– Adél annyira megérdemelte, hogy nyerjen. Kijelenthetem, hogy előadásmódjában és technikában is ő volt a legjobb, emellett pedig olyan sokszor állt már a győzelem kapujában, hogy kijárt már neki ez a siker. Szerettem volna neki átadni ezt az érzést, és nagyon örülök, hogy végül sikerült. Arra is büszke vagyok, hogy győzelmünkkel sikerült bebizonyítani, hogy jó tanár vagyok – összegzett a Dancing with the stars legutóbbi győztese.