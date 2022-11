A közönség egy kisebb időutazás részese is lesz, mivel a zenekar megidézi majd a sokak által rajongott „bakancsos” korszakot is - így harangozták be a szombati szegedi Edda-koncertet, ami nyolc órakor kezdődötta városi sportcsarnokban. Olvasó-tudósítónk elmondása szerint a második számtól megkezdődött a retró - néhány fotót is küldött a koncertről.

Fotós: Olvasó-tudósító

