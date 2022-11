Új, saját gyártású sorozat indul vasárnap az M2 Gyerekcsatornán. A Rímerdőben kortárs és klasszikus irodalmi műveket keltenek életre: Varró Dániel, Kányádi Sándor, Csukás István, Zelk Zoltán, Tamkó-Sirató Károly és Petőfi Sándor szerzeményei elevenednek meg. A verseket gyerekek szavalják, a történetek megfilmesítésében pedig ismert színészek is közreműködtek. Zsurzs Kati, Ráckevei Anna, Törőcsik Franciska, Fesztbaum Béla és Ember Márk is látható a sorozatban. Az életre keltett kortárs és klasszikus irodalmi művek azt a célt szolgálják, hogy az ismeretterjesztő tartalmak mellett a kultúraközvetítés is nagyobb szerepet kapjon a csatornán. Mindezek mellett a tehetséggondozás is kiemelt szempont volt az új sorozat megalkotásakor, hiszen az epizódokban szereplő gyerekeket városi szavalóversenyeken választotta ki az elmúlt hónapokban a sorozat szerkesztője. A műsor állandó karaktere az erdei tündér, akit Göröncséri Virág alakít.

A 14 éves szegedi diáklányról nemrég már megírtuk, hogy a Hetedhét kaland egyik műsorvezetője lett a csatornánál. A most induló Rímerdő tehát már a második műsora lesz az M2 Gyerekcsatornán.

– Egy válogatón vettem részt, így kaptam lehetőséget műsorvezetőként a Hetedhét kalandban – mesélte lapunknak Virág, akinek ezáltal jelentősen megsokasodtak az iskola melletti televíziós teendői. – Az első évadot 12 nap alatt forgattuk le, ekkor végig a fővárosban voltam. Szerencsére az osztályfőnököm mindenben támogat, így nem okozott gondot a hiányzás. Természetesen ettől függetlenül lépést tartottam a tananyaggal – mondta. Nem mellékesen egyébként felvételire is készül, vagyis iskolai teendői önmagukban is jelentős terhelést jelentenek. – Szűkösen, de azért arra a felkészülésre is van időm – mosolygott a fiatal diáklány, aki egyébként még nem döntötte el, melyik középiskolákba adja be jelentkezését.

A Rímerdő első adását vasárnap láthatják majd a nézők, Virág azonban a premier előtti vetítésen már megnézhette az epizódokat. Mint mondta, nagy öröm számára, hogy egy ennyire színvonalas műsorban vehet részt, és a forgatásról is rendkívül jó élményeket őriz. Ezen a héten a Hetedhét kalandot is ő vezeti, így lényegében szombat kivételével minden nap látható az M2 Gyerekcsatornán.