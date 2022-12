Bár a karácsonyra néhány napot még várni kell, a Szegedi Vadaspark állatai vasárnap előrehozott ünnepet tarthattak. Néhányukat ugyanis a gondozók különleges körülmények között etettek meg: a finom falatokat ajándékdobozba csomagolták. Így az ételért ezúttal meg kellett dolgozniuk, pont úgy, hogyan a gyerekeknek is az ajándékért, amelyet a fa alatt találnak.

Elsőként a szibériai tigrisek kifutójába került be egy piros-fehér papírral becsomagolt kartondoboz. Amíg a gondozók a meglepetést elhelyezték a dombtetőn, Igor és Borisz türelmetlenül várakoztak zárt házrészükben. Amikor kinyílt az ajtó a kifutó felé, mindketten rohantak, hiszen tudták, nem véletlenül szokták őket becsukni, ilyenkor bizony étel vár rájuk. Azért, hogy a két nagymacska ne vesszen össze, mindig két adag húst tesznek ki nekik. Nem volt ez másként most sem: a dobozban lapuló adag mellett kicsit arrébb a fűben egy másik darab is volt. A könnyebb utat Borisz választotta, ő egyből be is falta a részét. Igor bizonyult a játékosabbnak, ő a dobozt választotta. Igaz, egy ideig csak nézegette, láthatóan gondolkodott, mit is keres ez itt, és mit kellene vele kezdeni. Végül azonban valószínűleg megérezte a lóhús szagát, mert elkezdte szétszedni, hamarosan pedig ő is hozzájutott ebédjéhez.