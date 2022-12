A SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola 11. évfolyamos, humán tagozatos diákja elmesélte, fárasztó volt a verseny, hiszen szombaton egész nap és még vasárnap is próbáltak a nagyszabású showműsorra. – Először egy bundabemutatót tartottunk, majd kisestélyiben, bikiniben és végül nagyestélyiben vonultunk végig a kifutón. Bár még soha nem voltam ilyen szituációban, nagyon élveztem, hogy színpadon lehettem – mesélte lapunknak. A szegedi diáklány az este során több pozitív visszajelzést kapott, de ő nem hasonlítgatta magát másokhoz, csak igyekezett jól érezni magát. – Azt hiszem, fel sem fogtam, hogy végül második lettem – nevetett.

Laura ezzel az eredménnyel megkapta a lehetőséget, hogy egy európai szépségversenyen képviselje hazánkat. Bár korábban lapunknak elmondta, hogy elsősorban a színészet érdekli, most úgy fogalmazott, természetesen szívesen élne a lehetőséggel és folytatná a szépségversenyzést. Kapott egy modellszerződést is, így ezen a területen is kipróbálja magát. – Összességében viszont ugyanaz a lány maradtam, aki eddig voltam. Visszaülök az iskolapadba és készülök tovább a jövő évi érettségire és felvételire – tette hozzá.