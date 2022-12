– Szegedről került Budapestre, ahol most a BRFK Facebook oldalát kezelik a kollégájával. Ennek a tartalmáról majd később, most kezdjük talán azzal, ami nekünk itt a legfontosabb! Szegedi, meddig élt a városban?

– Születésemtől egészen 31 éves koromig, de jelentős százalékban kötődőm azóta is a városhoz, főleg a szeretteim miatt.

– Egyáltalán, hogyan lett rendőr?

– Sokaknak kiskori álom, nekem később jött a felismerés, hogy ezt szeretném csinálni. Gyerekként állatorvos akartam lenni, és minden sérült, elromlott, talált kis élőlényt meg akartam javítani, no meg hazavinni. Az a fura, hogy nagy százalékban ez sikerült is, mert édesapám, aki nagyon értett az állatokhoz, megtanított egy nagy csomó mindenre, nagymamám pedig kifejezetten engedékenyen fogadta, amikor hazaállítottam egy-egy új szőrös családtaggal. A rendőrség a gimnázium végére rajzolódott ki. Volt egy erős tanulásmentes korszakom tizenévesen, amikor fogalmam nem volt, hogy mi az, ami igazán érdekel, de gimnázium végére kezdett kirajzolódni, hogy a történelem, az irodalom és a jog – ezen belül is a büntető – az a terület, amelyekben el tudok mélyedni. Plusz volt egy erős családi génkészlet is fogalmazzunk így, nagynéném ebben az időben az Életvédelmi Osztályon volt nyomozó, a nagybátyám pedig a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságon. Ők ketten minimum ludasak benne, hogy végül a rendőrség mellett döntöttem.

A kisállatos képek is jól mennek a közösségi oldalon. Fotó: BRFK//FACEBOOK

– Milyen feladatai voltak, végigjárta a klasszikus ranglétrát?

– Végig. Az pályám elején volt egy kis csavar, mert a rendőr szakközépiskola után rögtön Budapesten találtam magam a Köztársasági Őrezrednél, de engem a klasszikus rendőrmunka érdekelt, így bár beletelt 1,5 évbe, de haza tudtam jönni Szegedre. Fiatal őrmesterként voltam fogdán, voltam járőr, majd járőrvezető, és így szépen haladtam felfelé. Szerettem nagyon az utcát, rengeteg tapasztalattal felvértezett, de a főiskolára már céltudatosan bűnügyi szakra jelentkeztem. Utána már rendőrtisztként bűnügyi helyszínelő lettem, majd a korábbi főnököm visszacsábított a járőrökhöz szolgálatirányító parancsnoknak. Az egyik legszebb állomása volt ez a rendőrségen töltött éveimnek, mert egy hihetetlenül jó csapattal dolgozhattam együtt. Utána jött az átigazolásom a BRFK-ra és a költözés a fővárosba. Itt egészen addig bűnügyi vonalon dolgoztam, amíg nem hívtak át a Kommunikációs Osztályra.

– Mindig vonzotta a kommunikáció?

– Nem mondanám, hogy mindig vonzott, ebben is későn érő típus vagyok. A kamerától és a nyilvános szerepléstől például mindig ódzkodtam, ellenben az objektív másik oldalát és az írást nagyon megszerettem. Először huszonévesen kezdtek el a könyvek a kezemhez ragadni, amelyek azóta is remek gondolatteremtők, majd amikor három hónapot töltöttem a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatalnál (BKA), akkor kezdtem el a saját élményeimet hosszabb-rövidebb írásokban feldolgozni. A BKA emberkereskedelemmel foglalkozó részlegén töltött idő emlékei, az áldozatok életútjai és a beszélgetések adták az írások alapjait. Ott, azt hiszem kaptam egy teljesen más világnézetet, szemléletet. Sokkal nyitottabb és érzékenyebb lettem számos téma iránt, az utána következő időkben pedig volt egy korszak, amikor szinte már bármiről írtam, ami épp szembejött velem és megfogott. Ebből a kollégáim is láttak olyan írásokat, amelyeknek nyilvános teret engedtem, aztán a Kommunikációs Osztályon elkezdtem beleengedni a saját stílusom azokba az anyagokba, amelyekbe ez belefért.

– Beszéljünk magáról a tartalomról is. Mostanában szinte mindegyik szervezet igyekszik emberközpontúan kommunikálni, ez szerintem a rendőrség részéről a legfontosabb. Honnan jött az ötlet, hogy legyen a BRFK-nak Facebook oldala?

– Ahogy az internet teret nyert és lassan kiszorította a hagyományos médiaeszközöket, nem is beszélve a közösségi média térnyeréséről, nekünk is meg kellett jelennünk ezen a platformon, hogy elérjük az embereket. Plusz nálunk volt rá igény, hogy ne a jogszabályi normák között zajló hivatalos nyelven, hanem közérthetően kommunikáljunk, legyen szó akár egy bűnügyi hírről, balesetmegelőzésről, vagy társadalmi felelősségvállalásról. Szerettünk volna emellett úgy közeledni az emberek felé, hogy ne csak a rendőrt lássák az egyenruhában, hanem az embert is, hiszen kívülről az emberek nagy része nem lát bele a mi munkánkba. Ehhez pedig jó egy nem feltétlenül hivatalos nyelvezet, amelyet azért a szerzői közlékenységünk mellett úgy alakítunk, hogy közben megtartsuk a szakmaiságunkat is. Vannak viszont olyan vicces, néha abszurd helyzetek, amikor megengedhetjük magunknak a minden visszafogottságot nélkülöző gondolatközlést.

– Az elöljárók nem borultak ki, amikor előálltak ezzel az ötlettel?

– Nos, így az interjú közepénél járva még mindig itt dolgozok, aztán majd meglátjuk mi történek addig, amíg megjelenik… Szerencsére innovatív vezetőink vannak és támogatnak bennünket. Ezzel együtt a szakmában töltött évek adnak egyfajta keretet, iránytűt, így érzem, hogy egy adott anyagból mennyit lehet kihozni, hogy mellette megtartsuk a szakmaiságunk és a hitelességünk. Más természetesen egy életellenes bűncselekményről, vagy egy szerteágazó, több száz gyanúsítottat számláló gazdasági bűncselekményről írni, és más, amikor a kollégáim egy elkószált pingvint vadásznak össze a főváros szívében, ami minimum azt az érzést kelti, hogy a Madagaszkárt is megtörtént esetek alapján forgatták.

– Önnek, és ezért elnézést, de rendőrként sikerül szórakoztatóan és ami talán ennél is fontosabb, közérthetően írni, ami azért a hivatalos közleményekre nem jellemző. Hogyan születik egy-egy bejegyzés?

– Régebben gondolkoztam ezen, hogy honnan ered az íráshoz az eszközkészletem. Nyilván az embernek kialakul egy saját stílusa, de állítom, hogy óriási szerencsém is volt. Amikor elkezdtem írni, azt vettem észre, hogy ott állt mögöttem egy komplett tárház, amelyet végső soron átadtak nekem a tanáraim még a Deák Ferenc Gimnáziumban Szegeden. Sok embernek megvan az élete során az a felismerése, amikor összeáll neki, hogy mennyi mindent köszönhet az alma materének. Nekem ez akkor esett le, amikor egy könyv írásának a kellős közepénél jártam. A BRFK 140 éves fennállására készítettünk egy könyvet a szerzőtársaimmal, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy nem okoz nehézséget például korhű nyelvezettel írni, vagy akár egy bűnügyet, egy kutatott főkapitányi életutat megfelelő történelmi kontextusba helyezni. Ugyanez volt a kutatásoknál, elemzéseknél, volt hová visszanyúlnom. Átnyergelve a bejegyzésekre, nekem nagy segítség, hogy amikor elém kerül egy jelentés, vagy egy bűnügyi akta, akkor a szakmában töltött évekből látom magam előtt az ügy történetét, és ezzel együtt általában azt is, ami pluszt rejthet még az anyag, ami érdekes lehet. Nagyon sokszor személyesen beszélek a kollégáimmal, mert ami nincs benne a száraz, tényeket taglaló jelentésbe, az ott van náluk. Jó esetben maga a sztori, hiába tűnik maga az téma teljesen hétköznapinak.

– Mi alapján döntik el végül, hogy melyik hír kerüljön ki a közösségi oldalra?

– Vannak azok az esetek, amelyek akár bűnügyi fajsúlyuk miatt érdekli és érinti az embereket, mint például egy emberölés, egy rablás, vagy egy országra kiterjedt csalássorozat felderítése. De igaz ez a balesetekre, vagy tömegszerencsétlenségekre is. Ezeket kell kommunikálnunk, mint ahogy a sikeres elfogásokat, vagy életmentéseket is szoktuk, hiszen a civilek nem látnak bele másképp abba a munkába, amelyet hétről hétre letesznek a kollégáim az asztalra. Ebből pedig kijelenthetem, hogy van bőven. Emellett reggelente közösen találjuk ki Szilágyi Attila kollégámmal, hogy ki mit lát érdekesnek, vagy fedez fel benne olyan csavart, ami alapján kibontjuk az anyagot. Általában ezekből születnek a könnyedebb hangvételű, olykor vicces bejegyzések is. Igyekszünk emellett olyan tartalmat gyártani, ami a mai információs káoszban tényleg elér az emberekhez, olykor feszegetve az ingerküszöböt, ha indokoltnak látjuk. Akár bűnmegelőzés, akár balesetmegelőzés terén, de a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó témák is fontosak nekünk, legyen szó állatvédelemről, vagy épp a rászorulók megsegítéséről. Ezeket a tartalmakat, projekteket is mi találjuk ki, vezetőstül, csapatostul együtt.

– Van kontroll, vagy teljesen szabad kezet kaptak a szövegírásra?

– Szerencsére az írásokban megvan felénk a bizalom, az a bizonyos kontroll pedig azt hiszem bennünk jól van hangolva. Arra gondolok, hogy tudjuk, mikor nem vesszük elő a vicces, ironikus, vagy épp troll énünket. Ilyenek az erőszakos bűncselekmények, az emberi tragédiák, de még ha nem is erőszakos egy bűncselekmény, akkor is az áldozati oldalt nézzük. Egy unokázós csalásnál például hatalmas sokkot szenvednek el az áldozatok, akiktől mondjuk kicsalták minden megtakarításukat. Ilyenkor nem viccelünk, még akkor sem, ha olyan fordulat van az ügyben – akár az elkövetői oldalról –, ami teret engedhetne a könnyedebb stílusnak.

– Gondolom azért ez is 24 órás munka, de mit csinál, ha éppen nem dolgozik?

– Igen nekünk olykor együtt kell lélegeznünk a történésekkel, amelyek ugye nincsenek tekintettel se a napszakokra, se a hétvégékre, de szerencsére nem mindig történnek olyan dolgok, amelyekre azonnal reagálnunk kell. Én nagyon szeretek túrázni, utazni és fotózni. Mostanában sajnos deficit állt be a szabadidős mérlegembe, de ha van lehetőségem, akkor színház, könyvek, mozi, kirándulás. Nagyvonalakban.