Nyolcadik évadához érkezett a TV2 gigantikus házibulija, a Sztárban Sztár című showműsor, melyben ezúttal egy szegedi énekesnek is szoríthatunk. A Tha Shudras frontembere, Trap kapitány, azaz Molnár Tibor egyelőre úgy tűnik, a produkció egyik nagy felfedezettje. Bár az első adásban Desh bőrében még közel állt a kieséshez, attól a zsűri megmentette. Már akkor látták ugyanis, amit most vasárnap bebizonyított: hihetetlen tehetséggel képes átalakulni újabb és újabb énekesekké. A második adásban Rátonyi Róbert bőrébe kellett bújnia. A Jaj, cica című operett sláger előadása után egyértelművé vált, nem csak hangban képes tökéletesen leutánozni az előadót, de klasszikus vonásait is remekül visszaadja. Bár a folyamatosan vigyorra húzódó szájú figurát az egyik zsűritag, Lékai-Kiss Ramóna paródiának értékelte, a másik négy zsűritag és a nézők sem értettek ezzel egyet. Simán továbbjutott a következő adásba, másnap pedig több portálon, sőt egy reggeli rádióműsorban is elismerően szóltak róla. Volt, aki az est legjobbjának nevezte meg.

– Nem szoktam olvasni sem kommenteket, sem kritikákat. Időnként a barátaim szólnak, hogy mik jelennek meg rólam – reagált a műsor első visszhangjaira Molnár Tibor. Hozzátette, az adást sem nézte vissza, csak zeneileg hallgatta meg, hogy a hangok rendben voltak-e. – Elégedett voltam, igen – tette hozzá kérdésünkre.

A szegedi énekes, akit együttesével egy zenei tehetségkutatóból ismerhetett meg az ország, lapunknak elárulta, azért vállal újra ilyen típusú műsorokat, mert észrevette, hogy azok, akik hétvégenként nem koncertekre járnak, úgy érezhetik, hogy kikopott a köztudatból. – Szóval felelevenítettem magamat – magyarázta. A szórakoztató este egyébként hatalmas munkát igényel az énekesektől, akiknek lényegében 6 napjuk van arra, hogy megtanulják és begyakorolják a következő heti produkciójukat. – Számomra az egy plusz feladat, hogy a színpadon most úgy kell elvarázsolnom a közönséget, hogy nem egy kobold vagyok, hanem sztárokat utánzok. Nem a saját figurámat hozom tehát, de nem is a zöld lényt, akit megszokhattak tőlem. A legutóbbi produkciónál a hangképzést is nehéz volt megtanulni, mellette pedig táncolni is kellett. Azt hiszem, utóbbiban nagy segítséget jelent, hogy gyerekkoromban táncoltam a Szeged Táncegyüttesben – magyarázta. Most vasárnap egyébként ismét a hangutánzás adja majd fel neki a leckét. – Mick Jaggerként olyan helyen kell majd a hangot képeznem, amit 5 év jazzéneklés alatt vertek ki belőlem – nevetett.

Trap Kapitány idejének nagy részét tehát most a showműsorokra való készülés foglalja le, emellett azonban a Tha Shudrassal szerepel egy most készülő színdarabban is, melyet a Kertész Imre Társaság szervez. Ha tehát nem a TV2-nél próbál, akkor erre készül. – Már lemondtam arról, hogy tervezni tudjam a következő időszakomat, de ez most így van jól – fogalmazott.