Helyi bulvár, celeb 1 órája

Meglepő titkok derültek ki a Pepe sztárjáról, a szegedi Kovács Pankáról

Kovács Panka neve már korábban is sokaknak ismerős lehetett. A TV2 Pepe című sorozatának színésznője több sorozatban és filmben is szerepelt. Most Szekeres Fanniként lopja be magát a televíziónézők szívébe, mint Kollár Gábor sztárszakács jobbkeze, barátnője - többek közt erről a szerepről mesélt az Origónak.

delmagyar.hu delmagyar.hu

FORRÁS: KOVÁCS PANKA/INSTAGRAM

A TV2 Pepe című sorozatának sztárja Kovács Panka, A szegedi születésű színésznő nagyon örült a lehetőségnek. Ez az első olyan televíziós produkció, amiben női szerepet játszottam. Előtte, egyetemi hallgatóként tinilányokat alakítottam.

Ez egy öröm munka volt, mindenki nagyon jó fej a csapatból, családként viselkedtünk. Leköltöztünk Szentendrére, két forgatás között együtt pihent a szűkebb kör: Kapa (Mucsi Zoltán – a szerk.), Kovács Lehel, Medveczky Balázs, Simon Kornél és én" – mondta a színésznő az Origónak. Kérésünkre arról is beszélt, nemcsak Simon Kornél vagyis sorozatbeli párja volt zavarban, amikor csókolózniuk kellett a forgatáson. Na és arról, hogy mit szól a párja, amikor egy ilyen feladatot kap. Én is zavarban voltam, nem ezek a típusok vagyunk, ez egy komfortzónából való kilépés volt számomra.

Otthon ez nem téma. A párom, Péter rendező, tehát ő nincs ilyen helyzetben, az pedig nem jön szóba, hogy nekem csókolózni kell egy szerepben" – mesélte Kovács Panka, aki nemcsak a színpadon és a televíziók képernyőjén tűnik fel, keményen rója a köröket a futópályákon. Meglett az eredménye, a tavaszt egy maratonnal kezdte Prágában. „Az egyetemen egy komoly fizikai kiképzést kaptunk, rengeteget kellett mozognunk. Volt egy kis kihagyásom a munka miatt, de félmaratont már korábban is futottam. Januárban elhatároztam, hogy lefutom a maratont, amiben nagy segítségem volt az öcsém, Lackó, ő profi. Amúgy nagyon hasonlítunk, azt szokták hinni, hogy ikrek vagyunk. Van egy kiskutyám, Kosztya, ő egy yorkie, 5 km-re még őt is elviszem néha magammal, de a színház öltözőjében is otthonosan mozog" – mondta nevetve a színésznő, aki nem riadt meg akkor sem, amikor a Dunába kellett bemennie a Pepe forgatása során. Aggódtak értem a többiek, de mondtam, hogy nyugodjanak meg. Nekem ez sima terep, szegedi vagyok, a Tiszán edződtem.

Szoktam otthon még kajakozni, ott élnek a szüleim, és a bátyám is." Olvassa el az interjú további részét a linken >>>

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!