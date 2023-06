A lányokat követte Dr. Alban, aki 8 óra előtt kezdte meg koncertjét. A bevezető szám meglehetősen lagymatagra sikeredett, de ekkor még a közönség türelmesen várta az ismert slágereket. Azok érkeztek is, csakhogy a 65 éves svéd fogorvos olyan hamisan és rezignáltan adta elő azokat, hogy ha az énekesnő nem mentett volna a színvonalon, még egy falusi hakniban is megdobálták volna érte. Különösen izgalmas volt tehát, hogy Dr. Alban kétszer is a közönséget minősítette magyar nyelven "katasztrófának". Igaz, valószínűleg – legalábbis reméljük – ezt viccnek szánta.

Az előadó meglehetősen kurtán-furcsán vonult le fél óra után a színpadról. Őt nem sokkal később az az Alexandra Stan követte, aki tavaly betegség miatt mondta le szegedi fellépését, így most azt pótolta. Ő legalább komolyan vette a koncertjét, de szinte végig egymagában állva a színpadon nem volt sem túl dinamikus, sem túl látványos a fellépése. Volt tehát hova fejlődni az este során, Sterbinszky feladata volt, hogy végre igazi bulihangulatot teremtsen a Partfürdőre, mielőtt az utolsó világsztár, Inna is megérkezett.