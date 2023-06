Vasárnap Újszegeden, egy fás, bokros területen egy holttestet találták. A helyszínt azonnal ellepték a rendőrök és helyszínelők, szalaggal vonták körbe a területet, és rögvest nyomozni kezdtek. Nemsokára ki is derült, hogy a férfi a területen, hajléktalanként élt a kutyájával egy ottani sátorban, halálát pedig gyilkosság okozta – írja a borsonloine.hu.

A környékbelieket megrázták a történtek, N. Krisztiánt ugyanis szinte mindenki ismerte és kedvelte. Mint mondták, a férfi senkinek sem ártott, békésen éldegélt sátrában a kutyájával.

Korábban jobb életkörülmények között élt, aztán megtört és utcára került. Sokkal jobb sorsot érdemelt volna, mert nagyon jó volt, a légynek sem ártott

- mondta egy helybeli férfi. Hozzátette, hogy gyakran kijárt a helyi gyerekekkel focizni, mindenkivel kedves volt, nem értik, miért bántották. Azt azonban kihangsúlyozták, hogy a gyilkosság helyszínén több hajléktalan is él, akik gyakran hangosak és agresszívak egymás között.

Sokszor már nem is megyünk arrafelé. Bár mást nem bántanak, de egymással sokszor összebalhéznak, gondolom, isznak is. Krisztián viszont egyáltalán nem ilyen volt, ő soha nem bántott senkit. Úgy hallottuk, hogy leszúrták. Ezt a halált senki nem érdemli, Krisztián főleg nem

- szögezte le egy másik helybéli.

A zsaruk nem sokkal később három embert kihallgattak az üggyel kapcsolatban, akiket le is tartóztattak. A Délmagyar információi szerint a gyilkos maga is hajléktalanként élt, méghozzá Krisztiánnal egy sátorban, ő azonban nemrégiben költözött a területre. A lap azt is hozzátette, hogy korábban az egyik hajléktalanszállón valaki üvöltözött egy késsel a kezébe és közölte: meg fog ölni valakit, erről nem sokkal később pedig már meg is érkezett a bejelentés a rendőrségre.