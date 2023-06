Vilmos Zsigmond Oscar-díjas operatőr 13 ezer 728- ik helyet foglalja el, aki Szeged leghíresebb embere a weboldal szerint.

A listán szerepel a szegvári származűsú Grecsó Krisztián József Attila-díjas magyar költő is, aki 158 ezer 365-ik a listában, de akár megemlíthetjük a magyarországi szerb költőt, Miloš Crnjanskit is vagy a szentesi Horváth Mihályt is. Az alábbi felsorolt nevek csak töredéke azoknak, akik szereplnek az interaktív térképen.

Egy kattintással Ön is megnézheti, hogy lakóhelyéhez melyik híres ember köthető és hanyadik helyet foglalja el a listán!