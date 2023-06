Nógrádi Zoltán polgármester elmondta, olyan színházi légkört és üzleti modellt álmodtak meg Mórahalomra, ami azoknak is elérhetővé teszi a színvonalas produkciókat, akik ezért nem tudnak messzire utazni vagy hatalmas összegeket kifizetni. – Ugyanakkor közösségépítő szerepe is van a programsorozatnak. Határon túlról érkezők is bemutathatják itt kulturális örökségeiket és van, amikor közösségeknek szervezünk programot – hangsúlyozta.

Greksza Kincső, a Pannon Várszínház marketing menedzsere megtiszteltetésnek nevezte, hogy ők is részesei lehetnek a mórahalmi előadássorozatnak. Ők a Pál utcai fiúkkal és a Kölcsönlakás című vígjátékkal érkeznek június közepén.

Az évadnyitó gálát szombaton tartják, a Nemzeti Lovas Színház művészei és vendégeik fellépésével. Az est különlegessége az lesz, hogy lovak nélkül, épített színpadon lesznek majd láthatók. Erről Pintér Tibor igazgató is elismerően nyilatkozott, állandóan fejlődő csodának nevezte a mórahalmi teátrumot. – Ez egy dramatizált operett és musical show lesz élő zenével, légtornász elemekkel színesítve – beszélt a látványosnak ígérkező nyitó előadásról.

Pintér Tenya színháza egyébként idén minden eddiginél több, 12 lovas produkciót hoz Mórahalomra. A most még nézőtérrel beépített küzdőteret így szezon közben átalakítják majd, hogy a megszokott méretű helyet biztosítani lehessen majd a 30 lóval és 50 szereplővel érkező társulatnak. Új produkciójuk a Herkules lesz, mely miatt a színházigazgató ki is gyúrta magát. – Sokan biztatnak, hogy egyek már végre – mondta a látványosan lefogyott színész. – Mindenkinek azt mondom, majd Mórahalmon. Itt ugyanis isteni a kaja – mosolygott.