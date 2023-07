Idén rendezi a tizenötödik rocktábort Szegeden Pleskonics András, vagyis ahogy mindenki ismeri: Dr. Rock, vagy Plesi. A tábor azonban nemcsak a tizenöt éves évforduló miatt lesz különleges. Ugyanis Plesi kapja Csongrád-Csanád vármegye alkotói díját, amit a vármegyei közgyűlés szavazott meg neki. Az elismerést augusztus 20-án veszi át. És, hogy mivel érdemelte ki?

Azt mondta lapunknak, hogy az egyik ilyen minden bizonnyal maga a rocktörténeti tábor. De hozzátette, hogy folyamatosan tartott az iskolákban is ismeretterjesztő előadásokat, az egyetemi rocktörténeti kurzusnak pedig éppen a 18. évfolyamát fejezték be az idén. Ezalatt legalább 8000 hallgató fordult meg nála. Pleskonics András azt is elmondta, hogy a Premier Művészeti Iskola is működik, ahol könnyűzenetörténetet tanít.

Az idei rocktábor egyébként augusztus 21-e és 23-a között lesz, a címe: Azok a 60-as évek és azok a 75-ösök. Utóbbi alatt azokat a művészeket értik, akik idén töltik, vagy töltenék a 75. életévüket.

A rocktöri tábor végén adják majd át a Barta Tamás emlékplakettet, a legendás gitáros is most lenne 75 éves. Az egész évre pedig az teszi fel a koronát, hogy idén 70 éves maga Pleskonics András is, aki azt mondja, ennek ellenére folyamatosan dolgozik tovább, nyugdíjasként is.