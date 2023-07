A magyar Forbes magazin történetében tizedjére állította össze a legértékesebb magyar celebek listáját. A jubileum alkalmából az eddig húsz sztárt felvonultató toplista dupla akkora kiadással készült el, most először engedve betekintést az eddig megszokott húszas élmezőny mögé.

Összetett valami a celebindex

A Forbes módszertana hat kategóriában osztályozta a celebeket 1-től 10-ig terjedő skálán: ismertségüket, láthatóságukat, kedveltségüket, hitelességüket, pénztermelő képességüket és online jelenlétüket mérik. Ezek átlaga adja az úgynevezett Forbes-Celebindexet, ami egy-egy szereplő énmárkájának értékét mutatja. Az összeállítás alapja egy reprezentatív kutatás, a SentiOne online médiafigyelő platform celebek internetes megjelenéseinek mennyiségét és érzelmi töltetét, márkaegészségét tartalmazó elemzése, valamint a HypeAuditor közösségimédia-elemző platform adatgyűjtése és osztályozása volt. A Forbes ezen felül vizsgálta a sztárok hazai médiamegjelenéseit, címlapszerepléseit és márkaegyüttműködéseit, továbbá a reklámügynökségek, hazai vezető nagyvállalati márkák és a média képviselőinek húszfős szakmai zsűrijével közösen értékelte a sztárokat.

Ördög Nóra a legismertebb nő

Mindezek alapján a TOP 40-be két Csongrád-Csanád vármegyei celeb fért be. A mórahalmi születésű Ördög Nóra lett hazánk 4. legértékesebb híressége, megőrizve ezzel tavalyi helyezését. A műsorvezető azon négy sztár egyike, akinek eddig minden évben sikerült felkerülnie a Forbes-listára, ráadásul egyszer sem volt 6. helyezettnél rosszabb. Ő a legismertebb női celeb, hitelesség kategóriában a 2. helyezett, pénzteremtő képessége pedig szponzorált tartalmaival és balatoni kisboltjaival, valamint skincare-együttműködésével kiemelkedő. Egyedül Instagram-mutatói és online elérései mondhatók átlagosnak.

Kasza Tibi nagyot zakózott

A szegedi származású Kasza Tibi is fent van a listán, de hatalmasat bukott: tavalyi 5. helye után idén már csak a 16. helyre került. Ez nem pénzteremtő képességén múlik, abban ugyanis szárnyal. A Szerencsekerék műsorvezetője étrendkiegészítőkkel és arcápolókkal foglalkozó cégének adózott eredménye egy év alatt 783 millió forintról 1,3 milliárd forintra nőtt. Hitelességét azonban a Gazdasági Versenyhivalal által indított vizsgálat jelentősen megtépázta, ez okozta a visszaesését a listán.

A legértékesebb celeb tavalyhoz hasonlóan idén is Majka lett. A második helyezett Sebestyén Balázs, a harmadik Rúzsa Magdi. Az élmezőny legnagyobb ugrását Csobot Adél tudta felmutatni: a Dancing with the Stars győztese a huszadik helyről a kilencedikre repült. A legnagyobb bukó pedig Schobert Norbert: a Norbi Update adósságával és az ezt követő negatív médiahullámmal küzdő fitneszguru a tavalyi 19. helyezésével szemben idén kiesett a legértékesebb celebek közül.