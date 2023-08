A Coca-Cola SZIN-en beszélt egykori drogfüggőségéről Szabó Győző színész. A rendezvényen sokminden szóba került - például, hogy se a családi háttere, se a baráti társasága nem okolható, hogy heroinfüggő lett, ez egyedül az ő választása volt. Bevallotta, mennyit költött drogokra és arról is, gyermekei előtt hogy számol el múltjával. Éppen ezért podcast adásunkban, melyre elfogadta meghívásunkat, arról kérdeztük, amiről még keveset vagy soha nem beszélt. Például arról, el tudta-e fogadni a segítséget, amikor már nem tudta tagadni, hogy drogfüggő. Hogy miért volt minden szempontból meghatározó fordulópont az életében a Valami Amerika című film. És arról is, hogy valaha elgondolkozott-e azon, hogy azzal, hogy nyilvánosan is felvállalta múltja ezen sötét oldalát, esetleg karrierjét is derékba törhette volna. Őszinte és elgondolkodtató beszélgetést hallhatnak Szabó Győzővel, aki 10 év kemény drogos lét után immár 23 éve tiszta, és saját példájával akarja bebizonyítani: igenis van kiút a függőségekből.