Kettős szerepben lép színpadra Mészáros Máté a hamarosan debütáló Ezeregy éjszakában. A Jászai Mari-díjas színművész a két mesei síkon játszódó történet mindkét rétegében más-más alakban tűnik fel, hogy segítse a főhősök boldogulását: Bek-Bek, a főeunuch Sahriár király udvarában, ugyanakkor ő játssza az iszákos, kelekótya Dzsinnt is Seherezádé példázatában.

Fotó: Tro Photography/Tari Robert

Egyelőre a Szegedi Nemzeti Színházban zajlanak a produkció próbái, egy-egy jelenet között pedig a folyamatosan készülő jelmezekbe is belebújnak, a maszkmesteri megoldásokat is kipróbálják a művészek Bujdosó Nóra díszlet- és jelmeztervező, animációs supervisor és a színház varrodai és fodrásztári munkatársainak segítségével. Egy ilyen alkalommal derült ki, Mészáros Máténak drasztikus lépést kell tennie, és a való életben is „meg kell kopaszodnia” az előadás érdekében.

A Dzsinnek van egy speciális copfja, amelyet ragasztani kell. Lehetne kopasz parókát is készíteni, azzal is próbálkoztunk, azt viszont könnyen leizzadja az ember. A nyárra és a szabad térre való tekintettel azt találtuk ki, hogy inkább a fejbőrömre kellene ragasztani, nagyobb felületen. Muszáj bevállalnom a hajvágást, mert a kopasz paróka nem működik ebben a melegben

– magyarázta a színművész, miközben tincseitől búcsúzott a fodrászszékben.

Fotó: Tro Photography/Tari Robert

A kiváló komikus ugyan civilben és szerep kedvéért is volt már kopasz, ezúttal haja visszanövesztését tervezi az Ezeregy éjszaka hat előadása után. Ennek ellenére örömmel fogadta a felvetést, hogy a valóságban is váljon meg a hajától a produkció erejéig, hiszen ez is alakítását szolgálja

Várom már, hogy a rendes külsőm összeálljon. Örülök is ennek a hajvágásnak, így eggyel közelebb kerülök a figurához, mert kicsit még a Celofán van bennem, megmondom őszintén, hiszen két nappal ezelőtt még a Chicagót játszottuk

– mondta.