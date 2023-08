Nem véletlenül viseli a népszerű magyar énekes új dala az Ördög Nórika címet. Mint kiderült, a TV2 műsorvezetője volt Pető Brúnó gyermekkori plátói szerelme, innen jött az ötlet. A latinos, vidám dalhoz már leforgatták a videóklipet is, amiben Marics Peti, Tóth Dávid és maga Ördög Nóri is szerepet kapott – írja a ripost.hu.

Pető Brúnó, a Bruno x Spacc formációból ismert előadó vadonatúj szóló száma az Ördög Nórika címet viseli. A fiatal, tehetséges énekesben már régóta érett ez a nóta, hiszen mint kiderült: gyermekkorában szerelmes volt a már akkor is műsorvezetőként dolgozó Nóriba.

A videóklipben Nóriról egy régi felvétel is látható, nem véletlenül, hiszen Brúnó gyerekkori plátói szerelme a csinos műsorvezető volt. Az Ázsia Expressz forgatása során pedig lehetősége volt élőben is találkoznia vele, az udvarlásra pedig minden alkalmat megragadott. Nóri még a klipben való szereplésre is igent mondott, szuper hangulatban telt a forgatás. Emellett a zenész jó barátja, Marics Peti, Ázsia Expresszes csapattársa, Tóth Dávid és saját kisöccse is szerepelt. A forgatásra a nyár legmelegebb napján került sor a balatoni Suncity-ben és a Helka Clubban, a helyszínek pedig tökéletesen illeszkedtek a dal hangulatához, és megidézték a vidám, forró nyári estéket, amikor mindenki önfeledten jól érzi magát.

A dalszövegben többször elhangzik a következő mondat:

Akarom Vergara Sofiat, Ördög Nórikát, hogy a számmal vegyem le róla holmiját

- amiért a klip végén egy pofon is elcsattan a műsorvezetőtől Brúnó arcán…

De hogy a plátói szerelem után pár hónappal ezelőtt hogyan zajlott a fiatal énekes és Ördög Nóri találkozása, mennyire volt zavarban a hőszerelmes, az hamarosan kiderül az Ázsia Expressz legújabb évadának első részében.