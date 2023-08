Óriási kiváltságban van részünk. Az ölünkbe hullott a lehetőség, ami országos szinten is óriási dolog. Ő a sportszakma csúcsa, amit ő adhat nekünk, maximálisan ki kell használnunk. Céljaink vannak csapat és egyéni szinten is. Élnünk kell a lehetőségekkel.

A fenti idézet Borvető Árontól származik, aki az első fordulóban Kazincbarcikán (1-0-ra győzött a Szeged-Csanád Grosics Akadémia) és szombaton a Vasas ellen is (4-3-ra győztek a szegediek) győztes gólt szerzett. Borvető 2020. október 15-én nyilatkozott így az NB1.hu-nak, amikor az NB III-as III. Kerületi TVE bejelentette, hogy több játékosának is egyéni képzéseket tart majd Shane Tusup, aki tevékeny részt vállalt magára Hosszú Katinka sikereiből is.