A cikkekben szó lesz megtörtént eseményekről, és előkerülnek olyan sztorik is, amelyeknek talán semmi közük sincs a valósághoz. Így vagy úgy, a mi városunkról, az itt lakókról szólnak majd, ezt garantálhatjuk.

A szegedi legendák felderítésében elsősorban Mihály Illés, a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója lesz a segítségünkre, de bízunk benne, hogy idővel több Szeged történelmében, a szegedi nép szokásaiban hasonlóképpen jártas szakember is csatlakozik majd hozzánk, hogy megmutassák nekünk Szeged rejtőzködő történeteit.

A második részben is az alsóvárosi Havas Boldogasszony templom legendáiból, érdekességeiből válogatunk. Talán nem is lenne méltó egy több mint ötszáz éves épülethez, ha csupán egyetlen cikket szánnánk rá.

Hogyan ölte meg Mária Rákóczi katonáját?

Rákóczi már a szabadságharc elején be akarta venni a szegedi várat, amely az osztrákok legfőbb délvidéki erődje volt. Amikor kurucaival Szegedre érkezett azonnal elfoglalták a polgárok lakta városrészeket, tüzérség híján azonban a várat nem sikerült bevenni.

Maga az alsóvárosi templom előtt történt incidens, amiről szó lesz, nem kötődik túl szorosan a várostromhoz, hacsak annyiban nem, hogy ez is egy katona életébe került.

– Az alsóvárosi Havas Boldogasszony templom előtt álló Immaculata szoborcsoport eredetileg nem szoborcsoport volt, csak egy Mária-oszlop volt, a többi alak később, 1752-ben került köré. Amikor Rákóczi seregei megérkeztek, az egyik harcos miután észrevette Márai szobrát a templom előtti téren, valószínűleg buzgó református lévén, indulatba jött. A katona így kiáltott a szoborra, mielőtt célba vette volna puskájával: Katolikusok nagyasszonya! Lássuk, meg tudod-e védelmezni magad? Igaz, létezik olyan verzió is, amely szerint csak annyit mondott: Asszony, adj kenyeret!

Akár ezt mondta, akár azt, a történet szerint a kuruc rálőtt a szoborra, a golyó pedig Mária jobb kezét találta el, amely le is tört. A lövedék azonban visszapattant a szoborról, és egyenesen a lövöldöző katonába fúródott, halálos sebet ejtve rajta, és egyben megválaszolva annak pökhendi kérdését. Dugonics András is említ később egy csonka kezű Mária szobrot Szegeden, ami akár igazolhatja is a legendát– fejezi be a furcsa történetet Mihály Illés.

A leghitelesebb Mátyás-ábrázolás

Az alsóvárosi templom tér felőli oldalán látható a Mátyás királyt ábrázoló dombormű, amely valószínűleg a leghitelesebb Mátyás-ábrázolás, hiszen eredetije, a bautzeni Olmützerhaus kaputornyán található, és akkor készült, amikor a király még élt, Stein György vagy Olmützi János készítette 1486-ban. Ez az évszám olvasható a szobor alatt a szegedi másolaton is, amely azonban csak 1931-ben került jelenlegi helyére. A ma Németországhoz tartozó Bautzen a 15. században a Mátyás birtoka volt.

A gótikus fülkében Corvin Mátyás ül, lábait egy oroszlánon nyugtatja. A király feje fölé két angyal tart koronát. A csúcsmezőben a magyar és a cseh címer. Balról Bosznia, Hunyadi és Stájerország, jobbról Klagenfurt, Ausztria, Szilézia, Lausitz címerei. A szobor másolata Budapesten is megtalálható, a volt Szent Miklós templom egyik megmaradt tornyán, a budai várban.