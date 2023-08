Az énekesnő nemrégiben tért haza törökországi nyaralásáról, máris a nemzetközi vizek felé kacsingat. Péter Szabó Szilvia a szerda reggeli Mokka vendége volt, ahol törökországi nyaralásáról és jövőbeli terveiről is mesélt. Az énekesnő már korábban, 15 évvel ezelőtt is járt Alanyában, ezúttal viszont családjával tért vissza a török riviérára. – írja a tenyek.hu

A pihenés mellett azonban különböző programokat is szerveztek. Részt vettek egy hajókiránduláson a Green Canyonban, ahol a gyönyörű színű, hűsítő vízben is megmártóztak. Szilvi kislányának ez volt a harmadik repülőútja, így már rutinosan vette a repüléssel járó nehézségeket. Először 2021-ben ült repülőn, amikor Mexikóba utaztak, idén év elején pedig Balira látogattak el a felhők felett. A török nyaralásról szombaton értek haza, ám a csinos anyuka máris belevetette magát a munkálatokba. Az énekesőnő azt is elmondta, hogy az augusztusban a kislánya mindig a nagymamájánál tölt két hetet Forráskúton, Szeged mellett.

Nagyon komoly műhelymunkákban vagyunk. Annyit elárulhatok róla, hogy nemzetközi fronton. Rengeteget dolgozunk. Nagyon sok minden lesz még ebben az évben, most szeptember elején jön ki a legújabb dalunk, videoklippel, mindennel együtt

- részletezte a NOX énekesnője.