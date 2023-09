A virtuozok.hu szerint Soma 70 ország fiataljaival együtt, egyedüli magyarként jutott be idén. A sikeres felvételi után pedig szintén sikerrel pályázott a Stipendium Peregrinum ösztöndíjra, melyre a legkiválóbb magyar diákok jelentkezhetnek, és több körös kiválasztással nyerik el.

Fotó: virtuozok.hu

A Stipendium Peregrinum ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Központ kiemelt projektje, amely azon, kivételes tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire nyertek felvételt, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat tanulmányaikat követően hasznosítani fogják Magyarországon. Az ösztöndíjat elnyerő fiataloknak Nemzeti Tehetség Központ támogatása lehetővé teszi, hogy képességeiket optimális környezetben bontakoztathassák ki, a legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, és a legmodernebb infrastrukturális feltételek közt szerezhessék meg tudásukat a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén. – írja a virtuozok.hu

19 éves szegedi zongorista előtt tehát óriási lehetőségek nyíltak meg, amit bizonnyal maximálisan ki is fog tudni aknázni. Soma eddig sem unatkozott: miután 14 évesen megnyerte a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutatót, többször fellépett Plácido Domingo operaénekessel, majd lemezfelvételt is készített a világhírű művésszel, emellett a világ minden kontinensén koncertezett már, Londontól New Yorkig, a Dubai Világkiállítás nagyszínpadától a Papp László Sportarénáig.