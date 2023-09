A parancsnok kifejtette azt is, hogy az Aeroexpress vízirepülő csapata a Dunán, a Balatonon és most a Tiszán végzett gyakorlórepülések után újabb magyar vizeken jelenhet meg, ezzel is szolgálva a magyar repülés fejlődését, sokszínűbbé válását, a hazai képességek gazdagodását.