Az első két kérdésre most is tudunk válaszolni, a protokoll szerint, a lehető legnagyobb biztonságra törekedve történik az összeszoktatás, a vezérhímmel, Shah-Rukh-kal már elválasztó korlát nélkül is találkozott. Lépésről lépésre haladunk, a viselkedésüket folyamatosan figyelve. Kérjük, hogy Arun rajongói is legalább akkora türelemmel várják az új híreket, ahogy mi is végezzük a munkánkat. Nekik megköszönjük, hogy szegedi otthonában is örökbe fogadták Arunt, a felajánlott összeget pedig kamerák telepítésére fordítjuk, így az érdeklődők figyelemmel kísérhetik az elefántok mindennapjait.