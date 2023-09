Mindig is óriási Soundgarden rajongó voltam, és mindig érdekelt, hogy a korai lemezeik hogyan szólnának modern köntösben. Tudom, szentségtörés egyesek szemében ilyen kultikus anyaghoz nyúlni, de annyira jó szórakozás volt, hogy talán bocsánatos bűn ez. Az egész egy előfok vétellel kezdődött. A nemrég indított Teaplant stúdiómba vettem ugyanis egy mikrofonelőfokot, ami dobfelvételhez is kiváló. Mivel nem vagyok dobos, szóltam egy havernak, Berta Petinek, hogy hozza el a dobszerkóját, és próbálgassunk kicsit felvenni az új cuccal. De közben mondtam neki azt is, hogy tanulja be ezt a régi kedvencemet, és majd lesz valami... Hát, ez lett. A jól sikerült dobfelvétel után megkerestem pár régi havert, köztük Billyt is a Faith No More-ból, aki amúgy már vendégeskedett a zenekarom, az Angertea 2012-es lemezén. Mindenki megcsinálta a saját részét szinte egy-két nap alatt, aztán felénekeltem, megkevertem, és mastereltem a dalt. Az örömzenélésen kívül sok célja nincs a dolognak, viszont úgy gondolom, hogy lehetne majd folytatás ilyen Teaplant Studio Sessions néven