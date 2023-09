Szentes, Budapest 1 órája

Próbál Eszenyi Enikőnek újat tanítani Hegyes Berci

Lehullott a lepel a Dancing With The Stars negyedik évadának szereplőiről, a TV2 táncos showműsorát korábban már kétszer is megnyerő egykori szentesi táncos, Hegyes Bercit újra láthatjuk. Ezúttal olyan partnert kapott Eszenyi Enikő személyében, akinek színpadi rutinjára bátran építhetnek.

Darók József Darók József

Két maximalista ember alkot egy párt. Fotó: TV2

Október 14-én startol az a szórakoztató műsor, amelyben celebek és profi táncpartnereik lepik el a parkettet, hogy kiderüljön, melyikük az ügyesebb táncos. Köztük Király Linda, Sydney van den Bosch, Marics Peti és Simon Kornél is feltűnik majd a képernyőn, hogy csak néhányukat említsük. A szárparádé egyik legismertebb tagja Eszenyi Enikő Kossuth-díjas színésznő, aki a következő hónapokra a szentesi Szilver Táncsport Egyesület korábbi 24-szeres magyar bajnokával, Hegyes Bertalannal alkot egy párt a parketten. Berci rögtön megnyerte a műsor első évadát Gelencsér Tímeával, a milliós fődíjat egy szentesi alapítványnak ajánlotta fel, majd a harmadik szériában Csobot Adélt vitte táncba, egészen a győzelemig. Megtiszteltetés és kihívás egyben Szeretném kiérdemelni a művésznő tiszteletét, ezért, bár kérte, hogy ne szólítsam művésznőnek, míg nem érzem úgy, hogy valamit tudtam újat adni számára a tánctanításban, addig ez így marad – fogalmazott a táncos. Tulajdonképpen az a kihívás számára, hogy a színpadon már táncos rutinnal rendelkező színésznőnek mit tud még tanítani. Eszenyi Enikő bevallottan a műsor történetének legidősebb versenyzője, ő ezt tekinti erőpróbának, de szeretne bizonyítani korosztályának, hogy igenis van még bennük szufla. Bercihez még nem jutott el, hogy nagy esélyesként tekintetének rájuk, de mint lapunknak elárulta, komoly segítség, hogy partnere mintegy négy évtizede jelen van a színpadi életben. Szerintem az előadásmódja verhetetlen lesz – jegyezte meg Berci. Két maximalista ember találkozott most, s a fiatal táncos számára óriási megtiszteltetés együtt szerepelni az ország egyik legnagyobb színésznőjével, ahogy ő fogalmazott. Villanyoltás a teremben este 10-kor Az intenzív próbák már el is kezdődtek, s ha egyikük esetleg nem ér rá, mint például Enikő, aki ráadásul el is utazott külföldre a múlt héten, akkor este pótolják be a gyakorlást, mindennapos szinte náluk, hogy este 10-kor kapcsolják le maguk után a villanyt a teremben. Úgy tudom, a műsorban szereplő többi profi táncos még ilyenkor is tart magánórákat, én azonban ezt nem vállalom, mert ismerem, hogy mennyi munkával jár, és nem tudok olyan jól teljesíteni, amikor túl vagyok terhelve. Ezért én csak a műsorra koncentrálok, hogy a lehető legjobb produkciókat hozzuk létre – magyarázta Berci. A 29 éves fiatalember élete gyökeresen megváltozott azzal, hogy bekerült a műsorba. A versenyzést már 2020-ban, az első évadnál abbahagytam. Felköltöztem Budapestre Szentesről, s kamatoztatom az ismertségemet, cégek kérnek fel reklámarcnak termékeikhez – mondta a táncos, aki pozitívan csalódott a médiavilágban, jól érzi magát benne. Intstagram-követőinek száma már az első széria idején jócskán megugrott, 1600-ról 34 ezerre, jelenleg pedig 65 ezres ez a tábor. Régi táncos ismerősei, barátai, tanárai rendszeresen írogatnak neki privátban vagy az üzenőfalára, úgyhogy nagyon is érzi azt a támogatást, érdeklődést és szurkolást, ami Szentesről és szülővárosából, Martfűről érkezik. Annának és Dénesnek is szurkolhatunk Mikes Anna személyében, a sztárséf, Krausz Gábor partnereként a Szilver táncklubot egy másik korábbi bajnokuk is képviseli a show-ban. Anna 16 éves korától László Csaba oldalán aratta legnagyobb sikereit, melyek közül kiemelkedik a 2010-ben Bécsben elnyert világbajnoki bronzérem tíztáncban. Szintén a Szilver egyik kiválósága volt Bődi Dénes, aki Hunyadi Donatellát viszi táncba.

