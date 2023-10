A TV2-n futó Nagy Ő című műsorban ezúttal az ország 35. leggazdagabb embere, a kozmetikaiparból 43,2 milliárd forintos vagyont építő Jákob Zoltán keresi a szerelmet. Összesen 17 hölgy szállt versenybe a szívéért, köztük egy szegedi vállalkozó. Smith Adél azonban a hétfőn adásba került rózsaceremónián nem kapott virágot, ami azt jelentette, hogy számára véget ért a műsor, távoznia kellett a kastélyból.

A nézők egyébként már péntek óta izgulhattak érte, akkor ugyanis a műsor úgy ért véget, hogy már csak hárman vártak döntésre, arra, hogy kié lesz az utolsó rózsa. Végül Vivien mellett döntött a műkörömkirály, így Zsuzsanna mellett Adél lett a másik kieső.

Az esküvőd nem velem lesz, de kívánom, hogy találj olyan párt, akit szeretnél

– búcsúzott a szegedi nőtől Jákob Zoltán, utalva arra, hogy Adél menyasszonyi ruhában érkezett meg hozzá az első adásban.

A műsorban a döntéssel kapcsolatosan Adél csupán annyit mondott, nem gondolta volna, hogy Jákob Zoltán nem is akarja őt megismerni. A kastélyban töltött egy hét alatt ugyanis egyszer sem volt lehetősége arra, hogy beszéljen vele. Az internetre kikerült háttérvideóban ezt azzal egészítette ki, ezt nem tartja fair-nek.

Nem jutok szóhoz, hogy ez hogy történhetett

– mondta, és nem csak maga miatt volt csalódott, hanem a másik kieső társa miatt is, akit ő esélyesnek tartott akár a végső győzelemre is. Hozzátette: több lány nem is Zoltán miatt van a műsorban.

Smith Adél lapunknak elmondta, leginkább az bántotta, hogy a műsorban egyszerűen csak fodrászként mutatták be őt.

Mesterfodrász-kozmetológus vagyok. Kaliforniában, egyetemen tanultam a szakmát, majd a Paul Mitchell akadémiára jártam, ahol második voltam, akit valaha kitüntettek az eredményeiért. Emiatt ösztöndíjat kaptam, így a leghíresebbektől tanulhattam tovább és felléphettem velük Las Vegasban. A mestervizsga után tanítottam is az akadémián

– sorolta a szegedi nő, akinek rosszul esik, hogy nem ezekről, hanem a műsor előtt végzett szépészeti beavatkozása miatt ödémássá vált arca miatt beszéltek róla.

A műsorról egyébként azt mondta, a lányokkal szinte kivétel nélkül jóban maradt, egyedül Edinával nem sikerült megtalálnia a közös hangot. És bár itt nem sikerült megtalálnia a szerelmet – pedig kifejezetten azért jelentkezett, mert Jákob Zoltán szimpatikus volt számára – biztos benne, hogy ő is megtalálja majd egyszer a hozzá illő párt.