Döbbenetes eseményről számolt be egy szegedi netes csoportban egy nő. Az asszony egy átlagos munkanap után tartott hazafelé, hajnali egy óra körül Szeged egyik városrészén, Tápén, amikor egy idős asszonyba botlott, aki rövid ujjú pólóban, cipő nélkül, és zokniban bolyongott a településen.

Az idős asszonyt a mentők kórházba szállították, a helyiek pedig egyesült erővel próbálják kideríteni, ki is ő - Fotó: OMSZ (illusztráció)

Mikor azonban a meglepett nő megkérdezte a nénit, hogy kicsoda és mit csinál ott éjjel, az asszony nem tudta megmondani sem a nevét, sem pedig azt, hogy honnan is jött:

Ma éjjel, munkából hazafelé jövet, hajnali 1 óra körül "találtam" egy idős hölgyet az út szélén. Nem tudta megmondani, hogy hívják és hol lakik

- írta egy helyi csoportban a nő. Természetesen ezután azonnal riasztotta a 112-t, és kihívta a mentőket, akik elszállították az idős asszonyt.

Azonban, úgy tudjuk, még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan ki is a rejtélyes nő, és kik lehetnek a rokonai. Ezért a nő a posztban kért segítséget az emberektől, hátha valaki felismeri a titokzatos asszony, akivel a Budai Nagy Antal utcában találkozott.

Sérülése nem volt, kb. 80 év körüli, rövid, ősz haja van, alacsony, vékony testalkatú

- írta, hozzátéve, hogy a néni sötét nadrágot, drapp rövidujjú pólót viselt, ellenben cipő nem volt rajta, anélkül, csupán zokniba bújtatott lábakkal sétált.

Ha valaki tudja, ki ő, hol lakik és kik a rokonai, szóljon nekik, legyen szíves, hogy a kórházban megtalálják a hölgyet

- szögezte le. A helyiek is akcióba lendültek, a posztot azóta több csoportban is megosztották, százak próbáltak fényt deríteni a rejtélyes nő kilétére, azonban egyelőre nem derült ki, kiről is lehet szó. Lapunk az ügyben megkereste az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.