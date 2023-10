Két szegedinek is szurkolhatunk az ATV-n futó Géniusz című kvízműsorban, amelyben a hazai tudásalapú vetélkedők eddigi legsikeresebb 16 szereplője csap össze a Géniuszok géniusza címért. Mint azt korábban már megírtuk, Kovács Attila, a játék eddigi egyetlen fődíj-nyertese sikerrel vette az első fordulót. A jelenleg Kiskunhalason praktizáló reumatológus Gecse Dórát búcsúztatta és jutott be ezzel a legjobb 8 közé.

A hétfői adásban Galág Botond vágott neki az egyenes kieséses versenynek. A Szegedi Tudományegyetem biológus mesterszakos hallgatója az 500 című vetélkedőben korábban 5 millió 250 ezer forintot, a Géniuszban pedig 1,5 millió forintot nyert. Ellenfele Hámné Koncz Ágnes testnevelőtanár volt, aki korábban 4,2 millió forintot nyert már kvízjátékokban. Az összecsapás Botond számára könnyedén indult. Az első párbajban rengeteg földrajz kérdésre válaszolhatott, ami középiskolás korában a szakterülete volt, ezzel sok kérdésben tudott rabolni. Ez egy szoros játék volt, a következőt ellenben simán nyerte.

A műsor felénél már 3:1-re is vezetett, vagyis a negyedik, gyorsasági fordulóval akár meg is nyerhette volna a játékot, ott azonban ellenfele jobbnak bizonyult. A hatodik játszmában aztán Ágnes úgy tűnt, kiegyenlít, 9:3-ról, azaz az utolsó pillanatban küzdötte vissza magát a szegedi egyetemista 9:9-re, és bár az első, mindent eldöntő kérdést sem ő, sem Ágnes nem tudta, végül a remíz szó megfejtésével megnyerte a párbajt és ezzel együtt 4:2-re a rendkívül szoros párbajt is.

Fotó: DM

Botond a játék végén láthatóan nagyon megkönnyebbült, azt pedig kissé pironkodva idézte fel, hogy két, biológiához kapcsolódó kérdésre sem tudott a gyorsasági fordulóban válaszolni, mert nem ő nyomta le hamarabb a gombot. Ennek ellenére bejutott a legjobb 8 közé, amivel garantáltan 250 ezer forint nyereményt is magáénak tudhat. A következő fordulóban Balog Péter vagy Hutnik Manó lesz az ellenfele. Ők a következő adásban csapnak össze, a győztesnek kell majd Galág Botond ellen kiállnia a legjobb 4 közé jutásért.