Megmentette tanára életét a magyar Nobel-díjas Karikó Katalin

Büszkén tekint egykori tanítványára Karikó Katalin gimnáziumi biológiatanára. Tóth Albert szerint a Nobel-díjas kutató a világ egyik legelismertebb tudósaként is megmarad annak a szerény, kisújszállási lánynak, aki egykor az iskola szertárában az ásványokat és a kitömött állatokat igazgatta, és akinek olykor becsúszott egy matematika kettes is. A régi ismerősei pedig a siker után is Katinak szólítják majd.

Tóth Albert szerettette meg a biológiát a Nobel-díjas tudóssal / Fotó: Vaskó Tamás Forrás: borsonline.hu

A nyugdíjas Tóth Albert a kisújszállási házában fogad bennünket. A régi vágású úriember a csengetésünkre ugyan nem reagált, ám a kertjében vidáman ugrándozó fekete mudi is jelezte számára érkezésünket. Kisvártatva meg is jelent a kapunál a férfi, aki több mint öt évtizeddel ezelőtt megszerette az immár Nobel-díjas tudóssal a biológiát. – írja a borsonline.hu Az elsők között értesülhettem arról, hogy Kati elnyerte az elismerést. Igazából nem lepődtem meg, hiszen már diákkorában kiemelkedett a társai közül – mesélte megilletődve Tóth Albert, aki egykor a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanította az akkor még csak a szárnyait bontogató Karikó Katalint. Egyik legnagyobb szellemi példaképem Petőfi Sándor, aki 23 évesen az egyik művében feltette a kérdést, hogy lehet-e fölséges, ami nem egyszerű. Ezt a gondolatot a mai világ megcsúfolja. Majdnem mindenkinek az számít, hogy minél nagyobb vagyont szerezzen, minél nagyobb csalások árán. Karikó Katiban az a csodálatos, hogy a szüleitől örökölt értékrendjét, vagyis a tisztességet megtartotta – mondta a nyugdíjas tanár, és hozzátette: volt tanítványa máig ragaszkodik a szülőföldjéhez. Tóth József büszke a gimnázium volt diákjára / Fotó: Vaskó Tamás

Forrás: borsonline.hu Tóth Albert a pandémia idején maga is elkapta a koronavírust, és az intenzív osztályon kötött ki. Annyira leromlott az állapotom, hogy kimondhatom: megjártam a túlvilágot. Amikor már jobban lettem, Kati küldött nekem gyógyszereket a Debrecenben lakó fiamon keresztül – mesélte az egykori tanár. Kati egész eddigi élete az értékteremtésről szólt. A bölcsője a kisújszállási gimnázium és persze maga a város. Amikor felkerült a szegedi egyetemre, majd Amerikába, nem felejtette el, hogy hol nevelkedett! Elevenen emlékszem rá, hogy már a biológiai szakkörön is olyan gondolatai voltak, melyeket komoly tudósok is megirigyelhettek volna – szögezte le Tóth Albert. Karikó az első szakmai elismerését is a gimnáziumban nyerte. A szakkörünk meghirdetett egy tanulmányi versenyt, melyen persze Kati is pályázott. A dolgozatához mintegy 40 szakirodalmat elolvasott. Nem csoda, hogy el is nyerte a Jermy Gusztáv-díjat. A névadó az intézmény egykori tanára volt – emlékezett vissza Tóth Albert. A volt pedagógus kíséretében a gimnáziumba is bejutottunk. A történelmi hagyományokkal rendelkező tanintézmény épülete az elmúlt 50 évben természetesen átesett kisebb-nagyobb felújításokon, ám a kapu, a járólapok, a lépcsők, a korlátok még ugyanazok, mint amiket a tudósnő egykor diákként láthatott. Mi több, a gimnázium a diákok közül őt kérte fel a szertár rendszeres rendezésére is. – közölte a Bors. Katinak abban is érdemi része volt, hogy levelezőpartnere, Szent-Györgyi Albert maga is a szertár komoly támogatója lett. Azt hiszem, bárki megértheti, milyen nagy szó volt, egy akkor már Nobel-díjas tudós kapcsolatot ápolt egy gimnazistával. Karikó jegyei a naplóban / Fotó: Vaskó Tamás

Forrás: borsonline.hu Tóth József, a iskola jelenlegi főigazgatója készséggel kinyitotta előttünk a szóban forgó szertár ajtaját. Itt bizony minden eredeti – mondta büszkén az intézményvezető. Kati az érettségi után is közel maradt az iskolánkhoz. Többször is tiszteletét tette. Egy hagyományunk szerint minden ballagáson egy 50 éve végzett öregdiák tart beszédet a gyerekeknek. Ugyan személyesen éppen nem tudott megjelenni, de küldött nekünk egy videóüzenetet, amit le is játszottunk az ünnepségen – mesélte az igazgató, aki kérésünkre Karikó osztálya egykori naplóját is elővette a szertárból. A dokumentum-értékű könyvet természetesen fellapoztuk Karikó nevénél. Ezen a kapun lépett be reggelente a Nobel-díjas tudós a gimnáziumba. Fotó: Vaskó Tamás

Forrás: borsonline.hu Nem nagyon látni ötösön kívül más osztályzatot – jegyezte meg Tóth József, majd egy pillanatra megtorpant. Azaz… ó! Itt egy matematika kettes. Úgy tűnik, egyszer Katinak is volt rossz napja – mosolygott az igazgató. Szerettük volna megkeresni az épületben Karikó Katalin tablóját, de kiderült: az sajnos megsemmisült. Állítólag ők, 1973-ben nem is készítettek rendes, bekeretezett tablót, csak egy kartonlapra ragasztgatták rá a képieket. Később az épület egy része beázott, s több minden az enyészetté vált – tudatta Tóth József. Karikó Katalin érettségi fotója / Fotó: Bors Szerencsére az egyik diák annak idején a kartont lefotózta, ezért digitálisan mégis fennmaradt, így az olvasóinknak is megmutathatjuk, milyen szép leány volt az ünnepelt tudósnő. A Bors szerint Karikóék az egykori családi fészket már korábban eladták. Jelenleg üresen áll. Egy elektrotechnikai cég a tulajdonosa.

