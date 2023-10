A 2012-es X-Faktor győztese, Oláh Gergő és felesége tartott párkapcsolati estet pénteken a Radnóti Caféban A boldog házasság nyomában címmel. Az énekes és párja Salgótarján után második alkalommal Szegeden osztotta meg a közönséggel, milyen nehézségeket éltek át együtt, és hogyan oldották meg azokat a hit és a szeretet erejével. Mint mondták, azért indultak el az országban ezzel a programmal, mert azt látják, a házasság intézménye elenyészőben van hazánkban, pedig ez az a kapocs két ember között, ahol a legnagyobb ajándékot kaphatjuk.

– Azt az üzenetet szeretnénk átadni, hogy a nehézségek között is válhat egyre jobbá egy házasság

– hangsúlyozták.

A családias hangulatú esten elsőként felidézték megismerkedésük körülményeit. Oláh Gergő azt is elárulta, akkor éppen bulizós korszakát élte, Nikivel azonban mindig nagyon mély beszélgetéseket folytattak, és amikor egy este a parti helyett is őt választotta, már tudta, hogy ez komoly kapcsolat lesz. A lány miatt fordult vissza a hite felé is: közösen jártak istentiszteletre és ő is bibliai életet kezdett élni.

Uralkodó férje volt bántalmazott szerelmének

– Hamar össze is házasodtunk 2008-ban, én azonban elkövettem azt a hibát, hogy nagyon komolyan vettem a Biblia azon részét, hogy a feleség legyen engedelmes. Uralkodó férj lettem, ordítottam, ajtót csapkodtam, ha valami nem úgy volt, ahogy akartam

– vallotta be őszintén az énekes. Niki számára ez azért volt különösen nehéz, mert egy bántalmazó családból menekült el: édesapja rendszeresen verte édesanyját és testvéreivel együtt őt is.

– De láttam, hogy Gergő mindig nagyon megbánta, amikor így viselkedett, így én ezt a helyzetet elhordoztam szeretetben 0 mesélte a fiatal feleség, miért nem lépett ki a kapcsolatból. Az énekes pedig azóta is azokat a falakat bontogatja, amelyet ebben az időszakban felesége épített maguk közé. – Kemény munka, de vállaltam, mert az én felelősségem, hogy újra olyan fényes legyen, mint amikor megismertem – tette hozzá.

A házaspár felidézte azt is, milyen szegénységben éltek kapcsoltuk elején.

– Amikor megszületett az első gyermekünk, Gergőt nagyon megviselte, hogy még egy kis életért felelős lett, miközben közmunkás fizetése csak az albérletünkre és egy heti élelemre volt elég

– mesélte Niki. – Előfordult, hogy amikor lefeküdtünk, nem tudtuk még, hogy másnap tudunk-e bármit is venni a boltban. De ha csak üres kenyeret tudtunk enni, mi azért is hálásak voltunk – tette hozzá. Gergő szerint ebben az időszakban nagy támasza volt felesége, aki soha nem kérte számon, miért nem hoz haza több pénzt. Aztán jött az X-Faktor, ami mindent megváltoztatott.

A szegénységből csöppentek a gazdagságba

– Soha nem láttam olyan telepakolt hűtőt, mint a luxuslakásban, ahova beköltöztünk. Egyből az jutott eszembe, én itt dőzsölök, miközben a családom éhezik – mondta el Gergő, aki emiatt többször fel akarta adni a versenyt.

– Gergő nem tudta, de a mentora, Geszti Péter támogatott bennünket: küldött pénzt, ennivalót is, hiszen tisztában volt vele, hogy pénzkereső férj nélkül maradtam otthon akkor már két gyerekkel

– mesélte Niki. – Amikor pedig Gergő már az élő show-k alatt egyszer valóban eléállt, hogy inkább hazajön hozzánk, emlékeztette, hogy ezt az egészet a családjáért csinálja, majd egy élelmiszerrel telepakolt autót küldött nekünk, csak hogy megnyugodjon – idézte fel azt az időszakot a házaspár, amely végül teljesen megváltoztatta az életüket. Oláh Gergő ugyanis 23 évesen megnyerte a tehetségkutatót, azóta pedig nincsenek anyagi gondjaik.

A sikernek nagy ára is van

A kapcsolatukat azonban megterhelte a hirtelen jött népszerűség, két éven keresztül Gergő szinte minden nap úton volt valahova.

– Hat évvel az ismertté válásom után már csak lakótársak voltunk. A szegénység sem tette úgy próbára a kapcsolatunkat, mint az, hogy elidegenedtünk egymástól amiatt, hogy szinte sosem találkoztunk. De egy este leültünk és ezt is megbeszéltük, azóta pedig tudatosan odafigyelünk arra, hogy havonta egy-két napon randizzunk egymással

– mondta a házaspár, akik immár 5 gyermeket nevelnek nagy boldogságban.

Kapcsolatuk titka szerintük az, hogy megfogadták, amit házasságuk napán kívánt nekik egy barátjuk: el tudják hordozni egymás hibáit szeretetben anélkül, hogy folyamatosan felhívnák rá a figyelmet. Ez segítette át őket az uralkodó időszakon, a szegénységen és az eltávolodáson is. Ezen felül pedig az, hogy soha nem fordult meg a fejükben, hogy feladják, még ha nem egyszer az is lett volna a könnyebbik út.