Szingli vagy svindli néven indított párkereső realityt a Viasat 3, melynek lényege, hogy Tápai Szabina testvére, Andi összeköltözött 10 kisportolt fiúval, akik közül néhánynak barátnője van. A műsor végére úgy kell magának párt választani, hogy az illető szingli legyen, így vihetik el közösen a főnyereményt. Ha egy svindler rabolja el a szívét vagy kerül a bizalmába, akkor nem Andi, hanem a kiválasztott srác és annak barátnője nyerik a 20 millió forintot.

A műsorban egy szegedi testvérpár is bekerült a kezdő csapatba: Győri Tibor és Tamás az elsők között költözött be Andival a horvátországi luxusvillába. Az első hét végére azonban Tamásnak már búcsúznia is kellett: 4 nap után ő volt a második kieső.

Fotó: Gémes Sándor

Az volt az indok, hogy szerinte az ikerpár egyik felének biztosan van barátnője, és mivel én nem közeledtem felé olyan aktívan, ezért rám esett a választása

– mesélte a személyi edzőként dolgozó 25 éves fiatalember, aki egyébként nem volt csalódott, hogy ez a televíziós kaland ilyen hamar véget ért számára. Kettőjük közül Tibornak volt nagyobb vágya, hogy részt vegyenek egy ilyen műsorban, ő pedig még játékban van.

Andi egyébként rosszul taktikázott: az már a nézők számára kiderült, hogy Tibor érkezett a játékba barátnőjével.

Ginával megbeszéltük, hogy a csókig elmehetek. Kettőnk közül ő féltette jobban a kapcsolatunkat, de megígértem neki, hogy nem csalom meg

– mondta a vám- és pénzügyőrként épp most leszerelt fiatalember, aki egyébként szintén dolgozik személyi edzőként is. Lapunknak elárulta, nagyon élvezte már az első hetet is ebben a játékban.

Fotó: Gémes Sándor

Nagyon gyorsan megszoktam a kamerákat és teljesen természetesen tudtam viselkedni. A képernyőről is azt látom, hogy sikerült magamat adnom. A fiúk is nagyon jó karakterek, többükkel már az elején összebarátkoztunk

– tette hozzá.

Tibor tehát még mindig látható a Viasat 3 műsorában, melyet minden hétköznap nyomon lehet követni. Hogy elrabolja-e barátnője szeme láttára Andi szívét vagy csak barátként igyekszik majd elnyerni a bizalmát a fődíj reményében, kiderül az 5 hetes kaland végére, melyben remélhetőleg sokáig részt vehet.