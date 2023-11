Már csak egy szegedinek szoríthatunk az ATV Géniusz című műsorának szuperdöntőjében. Mint azt korábban megírtuk, a szegedi származású, de jelenleg Kiskunhalason praktizáló reumatológus, Kovács Attila már kiharcolta helyét a legjobb 4 között a legsikeresebb kvízbajnokok tornáján, hétfőn pedig a biológia szakos egyetemista, Galág Botond is ezért csapott össze Hutnik Manóval. A műsor eddigi legkiegyensúlyozottabb csatáját láthatták a nézők, amelyben ugyan hajszállal, de a 22 éves fiatalember maradt alul.

Hogy mennyire kiegyenlítettek voltak az erőviszonyok, azt jól mutatta, hogy összesen 7 párbajt vívtak egymással, vagyis sort kellett keríteni a szuperfordulóra is, mivel sem 5, sem 6 párbaj alatt nem tudtak győztest hirdetni. Az első párbajban a sportkérdések fogtak ki Galág Botondon, aki ekkor még annyira feszült volt, hogy előfordult, hogy a kérdést sem értelmezte jól. És bár az utolsó pillanatban, 9:3-as állásnál még át tudta venni a játékot ellenfelétől, ez is csak arra volt elég, hogy 10:5-re szépítsen. A második párbajban a történelem témakörben már sokkal otthonosabban mozgott a szegedi játékos, de elég volt egyetlen hiba és a 0:7-es állásnál ellenfele jutott játéklehetőséghez és egyből 8:7-re meg is fordította a párbajt. Sőt, játszmalabdája is volt, azonban hibázott, így végül Botond nyert 9:10-re.

Ezt követően a gyorsasági fordulót ismét elvesztette Galág Botond, a következőt azonban az élővilág témakörrel 0:10-re behúzta és ezzel a mérkőzésben átvette a vezetést. Ezután azonban ismét párbajt veszített, így jöhetett a mindent eldöntő gyorsjáték, ahol 3 perc alatt kell minél több kérdést megválaszolnia annak, aki hamarabb nyomja le a gombját. Hutnik Manónak láthatóan sokkal jobbak voltak a reflexei és végül ez döntött a javára: 10:7-re legyőzte Galág Botondot, így ő jutott tovább. A szegedi egyetemista pedig 250 ezer forintos nyereménnyel búcsúzott a Géniusztól.