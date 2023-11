A Nobel-díjas magyar tudós, Karikó Katalin a berlini magyar nagykövetségre New Yorkból érkezett, ahol beiktatták a Híres Feltalálók Csarnokába, előtte pedig Szegeden járt, a József Attila Tudományegyetemen, ahol az Auditorium Maximumban mondott beszédet, valamint végiglátogatta azokat a laboratóriumokat, ahol annak idején kísérleteket folytatott.

Abban az időben, amikor még az egyetemi felvételi előkészületekre járt, a szegedi Dóm tér árkádjai alatt még fényképek is készültek róla. Nem csak a térre emlékezett vissza, de még a Virág Cukrászdára is, ahová fagyizni járt.

Karikó Katalin elmondta, hogy a Nobel-díjhoz vezető kutatásait Magyarországon kezdte.



Mint fogalmazott:

Kisebb, rövidebb RNS-eket szintetizáltunk enzimetikusan is és kémiailag is. Később, más típusú, duplaszárú RNS-ekkel foglalkoztam, 1989 óta pedig Messenger-RNS-ekkel foglalkozom. Jól ismertem tehát azokat az enzimeket, amelyek azon különböző változtatásokat csinálnak, de hát az ember minél jobban ismer valamit, annál jobban szereti. Így izgalmas és élvezetes a kutatás.

Azok a kutatások, amiket Szegeden folytatott a kisebb RNS-ek terén, antivirális kezelések kifejlesztése érdekében folytak.

Később, már Amerikában, a duplaszálú RNS-ekkel folytatott kutatásaival az AIDS-ben szenvedő betegek gyógymódját kereste. Az immunrendszerüket próbálták erősíteni. Amikor a Pennsylvaniai Egyetemen áttért a Messenger-RNS-ek kutatására, akkor kardiológiai betegségeket próbált gyógyítani, illetve 17 éven keresztül dolgozott az agysebészeti klinikán, ahol a stroke okozta problémákra irányult a figyelme, amit Messenger-RNS-sel próbáltak orvosolni.

Karikó Katalin Németországban tíz évvel ezelőtt kezdte meg a kutatómunkát. E kapcsán elmondta, hogy Németországban tíz évvel ezelőtt volt a Messenger-RNS kapcsán az első konferencia, amelynek az első előadója volt. A kutatásokat a Koronavírus-járvány felgyorsította. Akkorra már az RNS-kutatás a világ számos országában, nagyon sok részterületre kiterjedő módon folyt.

A Pfizerrel közösen messenger alapú vakcinát fejlesztettünk. Erről 2018-ban állapodtunk meg. Először influenzára szerettük volna kifejleszteni. A vakcina humán-tesztelését 2020 elejére terveztük, csakhogy akkor jött a Covid. Rövid idő alatt át tudtunk váltani, és el lehetett készíteni a koronavírus elleni vakcinát

– mondta Karikó Katalin.

A technológia rákellenes gyógyszerek kifejlesztésére is használható. E kapcsán elmondta, hogy két ilyen terápiás anyag kifejlesztésén is dolgozott. Az egyik olyan ellenanyag, amely felismeri a tumorsejtek felszínén lévő fehérjét, és direkt lehet adni a betegnek. Ez most már klinikai kipróbálás alatt van. A másik pedig egy olyan vakcina, amely segíti elpusztítani a tumort.

Kijelentette:

az a cél, hogy a rákbetegségek gyógyíthatóvá váljanak. Egyre több eredmény mutatja azt, hogy ki lehet fejleszteni a rákellenes vakcinát. Jelenleg a legjobb eredmény az, hogy megakadályoztuk az áttétet. A tumorban felismert újdonsült fehérjékkel vakcinálták meg a beteget, akinek a tumorját már eltávolították, és így annak visszatérését teljesen megakadályozták

Arra a kérdésre, hogy mit üzen azoknak, akik a Covid-járvány idején ellenezték az oltásokat, azt válaszolta Karikó Katalin,

hogy az emberek ismerete nem jár ott, ahol a kutatásokat végző orvosoké. Tájékoztatni kell őket, hogy az ismereteik bővüljenek. Mindig is lesznek azonban olyanok, akik tudják a tutit, hiszen az immunológiát a Facebookon tanulták. A tudomány azonban feltárja a különböző, komplex folyamatokat. A megoldásokat látva azok az emberek, akik most még kételkednek, meg fognak győződni arról, hogy nagy szükség van a vakcinára.

Karikó Katalin elmondta: lánya már Amerikában nőtt fel, de kifogástalanul beszél magyarul.

A kádári Magyarországot hivatalosan, útlevéllel hagyta el, így a lánya hazalátogathatott és tarthatta a kapcsolatot az itthoni rokonsággal. A gyökerek megtartása Karikó Katalin számára nagyon fontos.

Sellye Jánosnak a stresszkezelésről írt könyve szellemében élte az életét.

Sosem gondolkodtam olyan dolgokon, amiket nem tudok megváltoztatni. Mindig arra koncentráltam, amit el tudok végezni, az építő kritikát pedig felhasználtam. Ezt javaslom a mai fiatalságnak is. Bízzanak magukban, és higgyék el, hogy kemény munkával a céljaikat el tudják érni. Élvezzük az életet

– mondta Karikó Katalin.

Olvasható a HIRADO.HU oldalon.