A magyar szórakoztató irodalom egyik legfelkapottabb kortárs szerzője, az ötszörös Aranykönyv-díjas Lakatos Levente dedikált szerda délután az Árkád Szeged Libri könyvesboltban. Mindössze néhány napja jelent meg legújabb könyve, a Kiara Lord erkölcstelen randevúi, amely a rendkívül erős karácsonyi piacon egyből a 3. helyen nyitotta meg a sikerlistát. Ez egyébként nem meglepő: kettőjük másfél évvel ezelőtti podcast beszélgetése csaknem 2 millió megtekintést hozott eddig, ami magyar viszonylatban ritkán látott népszerűséget mutat. Éppen emiatt született meg a könyv ötlete. Sokakat érdekel ugyanis a nemzetközi szinten is rajongott magyar felnőttfilmes sztár, aki a luxusescort időszakáról beszélt az írónak kendőzetlen őszinteséggel. Ez a történet folytatódik most már nyomtatott formában, a jó témaválasztást pedig nem csak a könyvre érkezett előjegyzések bizonyítják, hanem az a nagy sor is, amely a főszereplőre és szerzőre várt Szegeden.

Kiara és Levente több mint fél órán keresztül folyamatosan dedikált és fotózkodott. És természetesen mindenkitől megkérdezték, olvasták-e már a könyvet, mivel azonban ennyire friss megjelenésről van szó, a legtöbben még nem, vagy éppen csak hogy elkezdték. – Nem durva? – kérdezgette a szerző azokat, akik már ismerkednek a 18-as karikával ellátott történettel. Majd hozzátette: majd az lesz. – Nem véletlenül van becsomagolva – mosolygott.

A dedikálásra várók többsége huszonéves nő volt, de több férfit is láttunk, akik elkísérték párjukat. Ők értelemszerűen Kiarával fotózkodtak szívesebben. Olvasni azonban csupán egyikük akarta a könyvet. – Tavaly a keresztlányomnak dedikáltattam egy másik regényedet. Akkor azt mondtad, a következőt már én is el akarom majd olvasni. Szóval most megvettem – mondta egyikük, miközben aláírták a példányát.

Többen egyébként kihasználták a lehetőséget, és arról is érdeklődtek az írónál, mikor olvashatják előző művének, a Tönkreteszleknek a folytatását. Lakatos Levente elárulta, tavasz végén, vagy nyár elején jelenik majd meg. És van még rengeteg más terve is: gondolkozik például egy krimi megírásán is.