A Házasodna a romániai Bihardiószegről származó Gergő gazda fejét egy makói lány csavarta el, olyannyira, hogy a 27 éves állattenyésztési agrármérnök már ide is költözött hozzá. Pedig Wagner Kíra csak kíváncsiságból jelentkezett a műsorba, és az utolsó pillanatban majdnem meg is gondolta magát.

– Egyszerűen csak belefáradtam a hétköznapokba és ki akartam lépni a komfortzónámból

– magyarázta a 20 éves lány, miért vágott bele az RTL társkeresőjébe. – A videó alapján persze nem lehetett tudni, milyen lesz Gergő és attól is féltem, milyen lányokkal költözök majd össze. Amikor már csomagolni kellett az utazáshoz, megfordult a fejemben, hogy hagyom mégis az egészet, de édesanyám bátorítására végül belevágtam. Aztán amikor találkoztam Gergővel, már haza sem akartam menni – mosolygott.

A fiatal lány úgy érezte, kettőjük között az első pillanattól megvolt az a bizonyos szikra és ezt a többi lány is érezte.

Én lettem hamarabb szerelmes, teljesen oda voltam érte, miután mélyebben is elkezdtünk beszélgetni. Igazából viszont csak a közös nyaralásunkon mondtuk ki, hogy ez egy kapcsolat lesz

– mesélte lapunknak.

Gergő a műsor forgatása után nem sokkal Makóra költözött Kíra lakásába, és azóta is sülve-főve együtt vannak. – Nagyon egymásra találtunk, mindenben egyetértünk. Mindent együtt csinálunk: az edzőteremben, ahol dolgozok, ott van velem és amikor csak lehet, programokat szervezünk magunknak. Gergő pedig most munkát keres, ha sikerül elhelyezkednie a városban, itt is marad, hiszen az erdélyi gazdaságot a szüle is tudják vinni – beszélt mindennapjaikról Kíra. A műsort is együtt nézték végig, és bár Gergő ott más lányokhoz is közeledett, Kíra ezen nem bántódott meg, hiszen utólag ezeket elmesélte neki párja.

– Sok pozitív visszajelzést is kaptunk, egyre többen meg is ismernek bennünket. Ennek is örülünk, elsősoran azonban annak, hogy a műsornak köszönhetően egymásra találtunk

– mondta a fiatal makói lány.