Kivágtam a cikket és azóta is feltéve őrzött kincseim között lapul íróasztalom fiókjában. Fél évszázadon keresztül velem volt az Egyesült Államokban is. Bármikor nehézségeim voltak az életben, újra és újra elővettem, elolvastam. Az egykori tízpróba bajnok nem adhatja fel olyan könnyen, gondoltam, és erőt merítve az emlékekből, megújult energiával néztem szembe a legbonyolultabb problémákkal is